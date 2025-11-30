柳州大叔挖蚯蚓 挖出千年銅鼓 網：釣魚佬又立功

我的頻道

中國新聞組／北京30日電
銅鼓全貌。(取材自南國今報)
近日，在廣西柳州市柳城縣大埔鎮南村河背屯小河邊的竹林裡，一名大叔在挖釣魚用的蚯蚓，挖出一個上千年的銅鼓，且完好無損。鼓面直徑69厘米，重達59斤，中心有太陽紋，鼓邊鑄四隻青蛙。目前，柳城縣已上報自治區進行詳細鑑定。對此，網友笑稱「釣魚佬」又立功了。

南國今報報導，村民楊建球20日為了挖釣魚用的蚯蚓，突然挖到一個堅硬的物品，繼續挖發現，竟是一面銅鼓。隨後，他上報了有關部門。

「我車爛了不要緊，我怕文物傷了…」柳城縣博物館館長廖桂引等人23日到該屯，將銅鼓運回館中，並給村民頒發了證書。

銅鼓頂部。(取材自南國今報)
當地村民回憶說，上世紀60年代，曾有人在此挖土夯牆建房，當時挖土深達兩、三米，可惜，與這面銅鼓失之交臂。半個多世紀過去，這個寶貝最終與大家見面。

柳城發現的這面銅鼓，鼓面直徑69厘米，高44厘米，重達59斤。銅鼓無底腹空，腰曲胸鼓，造型有力、莊重耐看，給人以穩重飽滿之感。

鼓面為重點裝飾部分，中心配以太陽紋，外圍則以18個暈圈裝飾，與鼓邊接近的圈帶上鑄著四隻精美的青蛙，各位於東、西、南、北方向。

銅腰對稱兩側各有一對鼓耳。鼓胸、鼓腰也配有許多具有濃郁裝飾性的繪畫圖案。鼓足則空留素底，造成一種疏密、虛實相間，相得益彰的效果。

雖歷經千年，並埋於地下，但輕輕敲擊鼓面，鼓聲依然清脆悅耳，仿若從千年前悠悠傳來。

銅鼓是中國古代南方民族鑄造的青銅禮樂器物，流行於壯侗語族地區，迄今已有2700多年歷史。銅鼓初為炊具銅釜，後演變為禮樂器，兼具祭祀、戰爭指揮、權力象徵等功能。

「這面古代銅鼓在柳城出土，說明近2000年前的柳城已有著極為繁華的文化交流。」廖桂引說，這也是柳城首次出土古代銅鼓。

報導指出，經初步考證，這面銅鼓可能鑄造於漢代至唐代，具體時期或漢代至南北朝時期，跨越千年依然保存完好。廖桂引說：「我們已上報自治區作鑑定，待鑑定完成後，這面銅鼓的更多故事將逐步揭曉。」

銅鼓出土的位置。(取材自南國今報)
釣魚

