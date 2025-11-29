網購配件10年後才到貨 事主：早已忘記訂單 玩偶也賣了

女子收到10年前網購的玩偶配件，稱早已忘了這筆訂單，而且玩偶也早已被賣掉。 （取材自瀟湘晨報）

「十年前買的東西居然到貨了」。上海一名李姓女網友近日發帖稱，收到了2015年網購的玩偶配件，引發關注。李女表示，10年前她剛大學畢業，現在是忙於工作的職場人，早已經忘記了當年購買的配件，玩偶也早已被賣掉。

極目新聞報導，李女指出，她當初購買的是國外某品牌的一款裝在玩偶上的眼睛。2015年下單時，一對眼睛的價格是人民幣515元（約73美元），她購買了兩對，由於產品生產要兩年，她同意了提前確認收貨。後來她忙於工作忘了這筆訂單。日前收到商家短信提醒到貨，這才想起來這筆訂單，並聯繫商家確認。她收到貨後發現商家贈送了一對。不過，由於時間過去太久，適配的玩偶早已被她賣掉，她正考慮該如何處置這三對眼睛。

報導指出，李女說，這十年來生活早已發生巨大變化，但是手機號碼沒有更換，所以還能收到當年這個訂單的信息。如今她還會逛類似的展覽，買一些小玩偶，但心態已經變化，如果看中的產品要等超過三個月才能拿到，她不會購買。

報導稱，發貨的商家女老闆表示，李女收到的貨品雖然是一個配件，但是純手工製作，對工藝水平要求非常高，所以製作工期久。而且工藝複雜，製作時容易出現瑕疵，報廢率高，導致出貨率低。後來又因故使得廠家原材料斷供，影響了出貨期。她當年只向廠家預訂過一次，近幾年間她一直向廠家了解訂單進展，陸續到了少量貨，今年11月又到了一批。目前，當年的那些顧客基本拿到了貨。「能堅持到現在是廠家、代理和買家一起的努力（結果）。」