上廁所不能超過15分鐘 南京企業派「廁所長」拍照計時

中國新聞組／北京29日電
江蘇南京一企業被曝拍員工廁所照並標註時長引熱議。(取材自縱覽新聞)
江蘇南京一企業被曝拍員工廁所照並標註時長引熱議。(取材自縱覽新聞)

南京某零部件企業被曝拍攝員工如廁的照片，並記錄他們進出廁所的時間，並要求如廁不得超過15分鐘，否則將罰款450元(約63美元)，該畫面曝光後引發網友批評，也有人現身說法「這廠真這樣，我幹過三個月就跑了」。

縱覽新聞報導，有網友27日發布視頻曝光了一段聊天紀錄截圖。截圖顯示，2025年3月18日至2025年3月20日期間，有人拍攝8名身著工裝的員工在廁所的圖片，並逐一標註每名員工進出廁所時間。

該網友透露，這家企業安排人員不定期到廁所查看工人的如廁時間，並明確規定車間工人單次如廁時間不得超過15分鐘，否則將罰款450元。此外，廁所門口還安裝了監控設備，若被認定為多次如廁，同樣會面臨450元罰款，而「多次」如何界定則全看領導心情。工人們為避免罰款，遇到拉肚子等緊急情況也只能硬著頭皮忍著。

聊天記錄讓不少網友酸「拍照的人是廁所所長」，也有不少人對公司的做法反感，稱把人當機器管理。

報導指出，記者多次撥打南京某零部件公司電話，始終無人接聽。輾轉聯繫到該公司人事部，工作人員表示，他們與生產車間不在一處辦公，並不清楚相關規定。

南京市江寧區委宣傳部相關工作人員回應稱，將前去了解此事。律師表示，如廁是員工的基本生理需求，企業理應予以保障和尊重。如果企業有拍攝員工如廁的行為，涉嫌侵犯隱私權。此外，企業以如廁時長、次數為由對員工罰款，並無法律依據，屬於違規行為。

