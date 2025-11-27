體驗0元從杭州走到上海 女子討飯吃 老闆娘1句話懟回去

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
一名女子稱從杭州徒步上海，想要體驗一分錢都不花的生活，途經一飯店想體驗免費吃飯，沒想到被老闆娘「教育」。（視頻截圖）
近日，一名女子稱從杭州徒步上海，想要體驗一分錢都不花的生活，途經一飯店想體驗免費吃飯，沒想到被老闆娘「教育」，老闆娘稱「我們幫困難的人，不幫有錢人體驗生活」，一番言論獲得網友紛紛讚好，有人稱幫助是針對貧吃不上飯、生活不下去的那類人，而不是讓有錢人體驗生活還需要別人幫助。

綜合大象新聞、羊城晚報報導，根據視頻，女子先在街上跟一位路人溝通，說明自己的情況：「我是徒步從杭州到上海的，這一路上，所有的這個吃喝住的問題，都得自己解決，我能請你幫個忙嗎？」這位路人拒絕了她，直接說「不能」。

女子途經一飯店想體驗免費吃飯，被老闆娘「教育」，老闆娘稱：「你們這些有錢人，還來體驗生活，一頓飯錢都捨不得給。」女子表示：「不是捨不得，是不讓花，就是一堂體驗課」。

老闆娘繼續說，「我們幫助有困難的人，不是幫助有錢人體驗生活，有困難的我們就幫助。」隨後女子尷尬走出飯店。

不少網友表示，老闆娘說的太對了。

有網友表示，有錢人體驗生活，應該去體驗怎麽吃苦自給自足，而不是一路白嫖別人，哪怕你說給老闆娘洗碗也是一種勞動，換取一碗麵也可以。

還有網友說，想要不花額外的錢吃飯，可以去做兩小時的鐘點工，用勞動得到的錢去用，也是一種體驗，「而不是這樣明晃晃的要。」

