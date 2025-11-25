「你的腳把感應門夾壞了」 海南門店向試車男索賠惹群嘲

當事男子發布視頻截圖。(視頻截圖)

海南海口一名男子日前在小鵬汽車4S店試駕時，因電動感應門關閉過程中撞到其腳部，導致玻璃門脫軌並破裂。事後導購多次聯絡該男子，稱「你的腳夾壞了門」，要求其返回門店協商，引發網路熱議。

上游新聞報導，當事男子在網上發布影片說明，11月15日晚間他到海口一間小鵬汽車4S店試車，導購帶他走至門口準備看試駕車，卻告知車輛已被他人開走。他愣了一下正準備轉身返回店內時，電動門突然自動合攏，撞上他抬起的右腳，玻璃門邊緣因此破裂。他與導購互加微信 ，未再處理此事。但離開後，導購與門店多次致電要求其就「損壞感應門」返回協商。

男子提供的錄音顯示，導購認定「是你的腳夾到門」，男子反駁「是門夾到我的腳」。導購進一步表示，「如果你沒有來我們店，這個門也不會壞」。相關說法在網路引起普遍反感，大批網友批評門店推責態度離譜。

事件發生後，記者聯繫涉事小鵬汽車海口南海大道銷售服務中心，店方表示不清楚情況，未對事件作出回應。23日，小鵬汽車官方客服回應稱，經核實後確認涉事員工在接待及後續溝通中存在明顯不當。公司已對該員工作出「頂格處理」，並對店長給予處分，同時將加強對全國銷售人員的培訓管理。客服亦向當事客戶表示歉意，強調將重視並改善相關服務問題。

此事持續在社群平台發酵，許多網民說，「『你不來店裡，這個門就不會壞』，我這輩子也想不出來這句話」、「新詞彙：你的腳夾到我的門」。