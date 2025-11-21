我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

大同雲岡石窟大佛冷到「流鼻涕」？景區回應了

中國新聞組／北京21日電
網友拍到大同雲岡石窟大佛「流鼻涕」。(取材自極目新聞)
近日有網友發視頻稱，山西大同雲岡石窟有大佛的鼻子上掛了冰凌，看上去像大佛冷得「流鼻涕」。雲岡石窟景區工作人員回應稱，因此前雨水較多，相關石窟頂部有滲水。據了解，雲岡石窟已建成七個方向的立體監測網絡。

極目新聞報導，網友19日發布視頻，雲岡石窟第18窟的佛像眉骨和鼻子處，懸掛著長長的冰凌，半邊臉部和脖子部位還有水漬。該網友還表示，今年夏天以來，該石窟大佛就有水漬出現，疑似頂部滲水。

報導指出，今年10月的一個雨天，有網友也拍到第18窟的佛像面部和脖子有水漬。根據手機天氣預報信息，近幾日大同氣溫較低，其中19日最低氣溫攝氏-10度、20日最低氣溫攝氏-9度，未來一周最低氣溫均在0度以下。

雲岡石窟景區一名工作人員指出，大同前段時間雨水較多，山體頂部有滲水，文物保護部門如果覺得有必要會進行處理。

根據「瞭望」新聞周刊報導，當前雲岡石窟的保護工作已由搶救性保護，逐步向預防性保護、研究性保護轉型，但風化、滲水等老問題還在，現在基本搞清楚了病害原因，正在做治理研究。隨著氣候變化、遊客激增等新問題的出現，歷史文化遺產保護有了更高要求，為此加強了監測力度，逐步構建更為完善的石窟保護監測體系。目前，雲岡石窟已建成涵蓋石窟本體、洞窟微環境等七個方向的立體監測網絡。

網友拍到大同雲岡石窟大佛「流鼻涕」。(取材自極目新聞)
