中90後男站上熊災第一線 在日本當獵人7年的收入曝光

日本2025年創下紀錄的「熊災」，全年通報熊出沒事件高達2萬起，地方政府張貼熊出沒警告。(取材自微博)

原本赴日本 研讀動畫的90後中國留學生 ，竟因一次語言誤會成為日本職業獵人，一當7年，並在2025年被迫走上全國「熊災」最前線。他的故事，折射日本獵人急速老齡化、野生動物管理失衡，以及都市與山林邊界愈發脆弱的現實。

綜合媒體報導，化名「道一」的青年於2016年前往日本大阪留學。當時他為練習日語經常收看電視，誤把一部紀錄片視為「戶外活動體驗」。在資訊誤讀情況下，他前往大阪獵友會諮詢、繳費、上課並接受半年的專業訓練，包括動物辨識、陷阱製作、法律知識與槍械操作。直到通過考試領到編號，他才意識到自己成了正式獵人，還是獵友會中第一名外國籍成員。

今年日本面臨近代罕見的「熊災」，環境省統計顯示，4月至9月通報熊出沒事件高達2萬792起，寫下五年新高；全年至少13人遭襲死亡。從北海道、東北到北陸，多地相繼封山，連東京多摩地區都出現75年未見的熊影，大量民眾在住家門口、農地、甚至公園遭遇黑熊。

道一近日接受中媒「每日人物」採訪，講述在日本當獵人7年的經歷，更稱他首次上山打獵時險被熊反殺。他說，第一次獵熊是在兩年前，當時東京有人遭熊殺害，他跟隨大阪獵友會到當地支援。熊被前線獵人驅趕卻未被擊中，反向朝他們的方位衝來，「女獵人先開了一槍沒中，我經驗不足又是坐著開槍，兩發全擦過熊。我用的是雙管槍，後面根本沒子彈，只想著『完了』。」所幸同組的女獵人仍有餘彈補射，熊倒下來時距離他僅10多公尺。這場驚魂，讓他真正理解到獵人的風險。

道一表示，獵熊收入並非外界想像的高，獵殺一頭熊，可能每個人平均能分得折合約2萬多元(人民幣，下同，約2826美元)。熊皮，熊牙，熊指甲，熊掌，熊膽都能單獨賣，熊肉、內臟、剔下來的骨頭，若扣除裝備、交通與規費，獵人一個月收入折合不到2萬元，一年淨剩不過5至6萬元，道一說，「其實就是日本底層行業的薪資」。

報導指出，日本獵人老齡化使人力岌岌可危。獵人平均年齡約65歲，五年內人數腰斬，疫情 期間更有多名高齡獵人染疫去世，從業者已由五年前的約4000人減至僅2000餘人。高風險、低收入也使年輕世代望而卻步。

據報導，日本住宅區附近禁槍、自衛隊受限不得設陷阱，政府獵熊補貼每頭僅約5000日圓，不足以支付成本，使獵人常需「倒貼」。在這些結構性限制下，地方「捕殺需求」猛增卻無人可執行，形成治理斷層。

專家指出，日本多年偏重保育，導致熊群逐漸失去對人類的恐懼記憶，加上山林果實欠收、農村荒地增加，使熊更容易闖入人類生活圈。2025年甚至出現疑似「以捕食為目的」的攻擊案例，顯示熊的行為已產生異化。