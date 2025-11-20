江蘇科大年薪140萬博導 竟只有高中學歷 還經營7企業

江蘇科技大學博士生導師郭某傳涉嫌學術造假等問題，被警方帶走調查。(取材自微博)

號稱擁有中外多間學術機構頭銜並主持7項國家級項目的江蘇科技大學首席科學家郭偉，近日被曝只有高中學歷，涉嫌學術造假並侵占科研經費。江蘇科大18日發布通報，郭偉嚴重學術不端已經被解聘，警方正在偵辦。據了解，郭偉的年薪可能超過140萬元（人民幣，下同，約19.69萬美元），另被爆他曾經營7家企業。官媒昨痛批，「首席科學家」、「博導」竟是只有高中學歷的騙子，高校怎能如此搞笑？應徹查把關究竟是哪裡失守並究責。

據澎湃新聞報導，近日，曾任江蘇科技大學首席科學家的郭偉涉嫌學歷造假、學術造假、侵占國家科研經費等問題的消息引發關注。經查詢發現，其公開簡歷多處與事實不符。

據公開資料，郭偉的「學術經歷」顯赫，他是江蘇科技大學首席科學家、材料科學與工程學院教授、博士生導師。國家重大人才工程A類創新人才，德國 洪堡青年學者，美國金屬材料學會傑出科學家，2023年回國加入江蘇科技大學，2025年當選俄羅斯 工程院外籍院士。學術上，郭偉主持國家級項目7項，發表SCI論文170多篇，獲國際專利68項，曾獲國家科學技術進步獎一等獎（2016）、二等獎（2013）等。

但經查詢公開信息發現，其簡歷可查到多處明顯與事實不符。比如，據「中華英才半月刊」5月23日報導，1994年，郭偉以陜西省高考 狀元考入西安交通大學材料專業；但在一篇新聞報導裡發現，1994年陜西省高考理科狀元是西安中學的楚懷湘；三一集團一位內部人表示，三一集團確實有郭偉同名人士，但並不是總工程師；檢索2006-2023年的論文，找到27篇文章，並沒有作者姓郭等等。

對於相關報導，江蘇科技大學新聞宣傳科工作人員17日一度稱郭偉「已經離職了」。由於輿論持續質疑，該校18日在其官方微博發通報稱，9月就對相關事件啟動調查程序，認定郭偉存在嚴重學術不端行為，已經解除聘用協議，校方第一時間向公安機關報案，案件正在偵辦中。深刻認識到在引進郭偉過程中存在材料審核把關不嚴等問題，將嚴肅問責。

據報導，郭偉是江蘇科技大學2023年以300萬「安家費」、140萬年薪再加上每年500萬科研經費引進的「高層次人才」。另經查詢，郭偉此前原是商人，曾任「麗水市漢寶科技有限責任公司董事長」，經營多間材料科技企業，是7間企業的法人代表，其中3間公司已吊銷。

北京日報昨以題為「『首席科學家』、『博導』竟是只有高中學歷的騙子，高校怎能如此搞笑？」評論指出，郭某造假貼金的手段並不算高明，搞笑的是，「一身假」的郭某，卻一路綠燈，成了學校人才引進的「座上賓」如此荒唐一幕，「重頭銜，輕能力」、「重履歷，輕實力」，恰恰給了騙子可乘之機。