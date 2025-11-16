一梯一戶房型划算？ 福州博主爆改電梯廳變私人影院

小丁把一梯一戶的電梯廳改造成私人多功能間。(取材自封面新聞)

覺得家裡空間不夠大嗎？住在福州的自媒體博主「小丁妹妹」近日分享了新家裝修vlog，她將家門外20多平米的公攤電梯廳，改造成可觀影、休憩甚至吃火鍋的溫馨空間，有網友直呼「太會利用」，但也有人質疑公攤私用不合規、存在安全隱患。

封面新聞報導，「買房就得買一梯一戶的，公攤面積隨便用，全是自己的！」來自大連的小丁4年前因工作從銀行調至福州，之後購入小區內一梯一戶的房子。小丁表示，一開始她覺得房子偏小、位置較偏還靠近高架橋，但售樓處說市區一梯一戶房源稀缺，她就果斷入手了。當初銷售和物業均告知該電梯廳可由業主自行使用，購房合同也標註公攤面積為私人所用，自己還補交了4萬餘元（人民幣）面積差額。

在經過改造後，小丁家門外20多平米的電梯廳成了可觀影、休憩甚至吃火鍋的溫馨空間，而小區內的類似改造也不少見，鄰居們有的改造成洗衣房、寵物間，有的則改成棋牌室、會客廳，均把電梯廳當作自家延伸空間。 電梯廳原貌。(取材自封面新聞) 小丁和家人在電梯廳吃火鍋。(取材自封面新聞)

針對網友擔憂的消防安全與外來人員闖入問題，小丁說，電梯間通風條件良好，配備消防栓，窗戶開啟後煙霧可快速排出，且擺放的家具均未遮擋逃生通道；同時房屋設有梯控功能，需業主操作電梯才可抵達該樓層，單元樓亦有門禁防護，消防通道僅物業及保潔人員可進入，她認為「不存在任何安全問題」。

目前，小丁仍在社交平台更新裝修及改造vlog，還向粉絲發出邀請：「歡迎來新家做客」。

對此，陜西恒達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善分析，依據中國民法，電梯廳屬於公攤面積，歸全體業主共同所有，而非個人專屬空間。哪怕購房合同標註公攤面積為私人所用，物業和銷售也有口頭承諾，也不能作為其獨占公攤區域的合法依據。

此外，「消防法」明確規定，不得占用、堵塞、封閉疏散通道和消防相關設施。趙良善認為，小丁在電梯廳加裝櫃子、放置觀影和餐飲相關物品，本質上占用了作為消防疏散通道關鍵部分的電梯廳，也違背了消防條款。