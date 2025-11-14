荒野求生鑽木取火、1天吃30個獼猴桃…「刀疤哥」紅了

「刀疤哥」自製鑽木取火的工具。（取材自極目新聞）

湖南張家界七星山近日舉行一場荒野求生挑戰賽，能堅守到最後的一人可獲20萬元人民幣（約2.8萬美元）獎金，賽事備受關注。其中一名來自貴州省畢節市織金縣的選手「刀疤哥」靠著自製鑽木取火的工具，一天吃30多個野生獼猴桃堅持至今而走紅。

極目新聞報導，「刀疤哥」本名楊小永，今年30歲，因其左邊臉部有一道明顯的刀疤印，在參加張家界七星山荒野挑戰賽第二季走紅後，被網友親切地稱為「刀疤哥」。

在比賽現場，「刀疤哥」坐在自己的庇護 所前，正拿著一根木棍在火上烤製，烤製了一會兒，他又用賽事組委會提供的砍刀，打磨木棍。

「我這是製作鑽木取火使用的木棍，以防止取暖的火不小心滅了後生火用的工具。有一次晚上睡覺後沒有注意，等早上起來發現火滅了，燒得啥也沒有，就只好重新鑽木取火。」「刀疤哥」楊小永還說，這是他特意選取的木棍，材質比較好，生火更方便，取一子火大約需要8分鐘。

據報導，「刀疤哥」的庇護所外部用竹子搭建，內部類似於火炕，門口設置灶洞，上面是一個用大石塊、泥土等搭建的床鋪，上面鋪著乾草，長約165厘米、寬約60厘米。在床頭，放有野生獼猴桃等食物。

「參加此次挑戰賽我之前換了10多個庇護所，後來換到這裡就再沒有搬過。」楊小永說，他的臉部有疤痕是車禍受傷所致，在參加比賽前他是一名油漆工，最近主要是吃野生獼猴桃，上次一次性採摘了約40斤，每天餓了就吃，除了一天吃30多個野生獼猴桃，還吃其他食物，他準備近期再上山找一些野生山藥、黃精等食物。