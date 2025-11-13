離婚證背面有「囍」字 官方稱屬實 網笑：認證離婚快樂
「離婚證後面也有囍字？」12日一則生活話題意外衝上網路熱搜。有網友手持離婚證在燈光下晃動，證件背面一枚透明的「囍」字顯現。畫面一出不少網友笑道「離婚暗喜」、官方認證的「離婚快樂」。婚姻登記部門則回應，此為證件的防偽標誌，作用類似於鈔票上的水印。
極目新聞報導，結婚證有「囍」字很正常，沒想到離婚證上也有「囍」字。有網友意外發現離婚證背後，在燈光的照映下，有個淺淺的「囍」字浮現。
這一細節讓不少網友直呼意外，有網友感慨「工作人員的小巧思終於被發現了」，也有網友溫情解讀「這是對離婚後新生的賀禮，寓意告別過去、迎接新開始」、「一別兩寬，各生歡喜」，相關討論在社交平台迅速發酵。
致電廣東、江西兩地婚姻登記部門進行核實。工作人員回應稱，離婚證背面確實印有「囍」字，結婚證也同樣具備。這並不是裝飾圖案，而是證件的防偽標誌，作用類似於鈔票上的水印。
工作人員還補充介紹，婚姻登記證的防偽圖案並非一成不變。在2004年之前使用的舊版離婚證上，其防偽標誌為「雙飛燕」圖案。
報導指出，民政部辦公廳曾於2003年10月31日發布「關於啟用新式婚姻登記證等問題的通知」。根據通知，新式結婚證、離婚證封面顏色均為棗紅色，其中結婚證封面燙金，離婚證封面燙銀。
