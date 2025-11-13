又1網紅甜品出圈 賣固體楊枝甘露日入5萬？ 店主回應了

創意甜品固體楊枝甘露近日在社交平台掀起熱潮。(取材自潮新聞)

號稱「固體楊枝甘露」的創意甜品近日在社交平台掀起熱潮，不少網友紛紛曬出自製影片與試吃心得。這款「能拿著吃的楊枝甘露」迅速登上熱搜，也讓各地甜品店、果切鋪紛紛上新。據悉，外賣平台上已有多家店推出同款產品，售價約在25至40元(台幣，下同，約3.5至5.7美元)之間。

九派新聞報導，浙江杭州一家甜品店店主說：「網傳日入5萬太誇張了，我這裡每天營業額大概1萬元左右。」他表示，自己售價相對親民，「一份17塊，每天能賣出400、500單」，但高銷量背後也意味著超負荷的工作強度。「每天睜眼就是削芒果，削芒果削到手軟，基本上睡三、四個小時就得起來繼續幹。」

報導指出，固體楊枝甘露的做法看似簡單，用半個芒果作底，中間塗上一層希臘或乾酪酸奶，表層再鋪上柚子肉與西米，就成了一份色香味俱全的「手持版」甜品。它被不少消費者形容為「既能解饞又能打卡」的新寵。

然而隨著熱度攀升，也有不少人質疑這款甜品是否「太寒」、吃多會不會傷胃。店主回應：「我覺得這個甜品挺健康的，沒加添加劑，芒果、柚子原本就是人們常吃的水果，只要根據體質適量食用就沒問題。」

醫界提醒，這類甜品並非人人適合。浙江中醫藥大學第二附屬醫院（省新華醫院）消化內科副主任醫師徐磊指出，固體楊枝甘露雖創意十足，但「冷、甜、黏」的組合對腸胃功能較弱者是考驗。「我們門診常見一些年輕人，連續幾天吃這種甜品後出現腹脹、腸鳴、腹瀉等症狀。」

此外，芒果本身屬於「濕熱類」水果，未熟芒果含醛酸，易刺激腸胃，過敏體質者甚至可能出現口腔瘙癢或皮疹。楊枝甘露中常見的西柚與葡萄柚則偏寒，且含有「夫喃香豆素」類物質，可能抑制肝臟代謝酶，影響部分藥物分解。「服用降壓藥、降膽固醇藥或鎮靜劑的人，最好避免食用。」徐磊提醒。

專家建議，固體楊枝甘露應作為甜品，而非正餐，每次以半個芒果的量為宜，每周食用一到兩次即可。同時，甜品應「即買即食」，不要隔夜。

徐磊透露，日前曾接診一位因吃隔夜甜點引發胃腸炎的女白領，「芒果含糖水量高，極易滋生細菌和霉菌；酸奶開封後若放太久，也容易被污染」。