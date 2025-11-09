我的頻道

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

A股老董被抓後離婚 前妻緊急接班還拿到9億「分手費」

中國新聞組／北京9日電
善水科技公司原實際控制人、董事長兼總經理黃國榮。（取材自百度百科）
善水科技近日發公告稱，該公司實際控制人、董事長兼總經理黃國榮已和妻子吳新艷解除婚姻關係，並就股份分割等事宜做出安排。女方不僅獲得價值超9億元（人民幣，下同）的股權「分手費」，還成為善水科技新任實際控制人、控股股東、董事長兼總經理。

據每日經濟新聞報導，由於黃國榮剛因案被採取刑事強制措施，半個多月後就和其80後妻子離婚還讓前妻成了善水科技的「女掌門」，引發部分媒體質疑「假離婚真套現」，呼籲官方介入調查。

報導指出，11月7日晚間，市值約52.33億元的善水科技發布公告稱，經法院調解，公司實控人黃國榮和吳新艷已解除婚姻關係黃國榮名下直接持有股份中1000萬股分割到吳新艷名下，黃國榮名下澤祥睿寶投資財產份額690萬元也劃歸吳新艷名下。雙方持股比例隨之變化，吳新艷直接持有公司3500萬股股票（占總股本的16.3066%），直接及間接持有公司6856.8萬股公司股票（占總股本的31.9461%）。

同時，吳新艷成為公司的實際控制人、控股股東，並且，正祥投資、澤祥睿寶投資、家安睿投資為實際控制人的一致行動人，她合計擁有善水科技39.2114%的表決權。

而在此次股權分割前，吳新艷合計直接及間接持有公司3066.8萬股股票（占總股本的14.2883%），也就是說，分割後吳新艷擬合計收到3790萬股公司股票。11月7日，善水科技以24.38元/股收盤。按此計算，女方將獲得的股權市值約9.24億元。 

值得注意的是，這場「婚變」不僅改變了善水科技的股權結構，還引發了公司高層的重大調整。7日晚間，善水科技還一同發布了董事長辭任暨選舉董事長、調整董事會專門委員會委員及聘任總經理的公告，黃國榮由於個人原因辭去公司第三屆董事會董事、董事長和董事會戰略委員會主任委員及總經理的職務。其原定任期至2025年12月5日止。

善水科技並指黃國榮辭職不會對公司董事會運作和公司正常經營產生重大影響，且公司治理進入新階段，當天董事會就選舉董事吳新艷擔任公司第三屆董事會董事長，任期至第三屆董事會任期屆滿之日止，董事會並同意聘任吳新艷為公司總經理。

吳新艷出生於1982年，大專學歷，2016年12月至今任善水科技董事，2017年至今任善水科技綜合中心負責人。善水科技的主營業務為染料中間體、農藥和醫藥中間體的研發、生產和銷售，2025年前三季度實現營收4.99億元，同比增長33.78%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為8419.71萬元，同比增長25.13%。今年內，善水科技股價已漲超55%。

