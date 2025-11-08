烏鎮峰會邀齊「杭州6小龍」 大咖首度同台聊AI未來

烏鎮峰會7日開幕，邀集中國新興科技企業代表同台，展開「六小龍烏鎮對話」。(新華社)

2025年世界互聯網大會烏鎮峰會7日在浙江烏鎮開幕。今年首度推出「六小龍烏鎮對話」活動，匯聚了DeepSeek、宇樹科技、強腦科技、遊戲科學、群核科技、雲深處科技創辦人同台談話，這是「杭州六小龍」年初暴紅以來，6企業核心人物首次同框。他們結合自身研究領域，對人工智慧AI 未來發展展開暢談。

來源:江浙新聞

據新華社、香港文匯報報導，本屆峰會以「共築開放合作、安全普惠的數智未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，將圍繞數字經濟、文化遺產數字化保護與傳承等議題舉辦24場分論壇。來自130多個國家和地區的1600多名嘉賓參會。

「大家可以關注到，去年人形機器人 如果走路走得好，就已經算是比較優秀的，到今年，很多公司已經能研發出跳舞跳得很好的人形機器人了。」宇樹科技股份有限公司創始人、CEO、CTO王興興 表示，得益於全球開發者的共同創新，現下具身智能領域發展速度較快。

王興興認為，目前，具身智能領域發展的最大挑戰是具身智能本身的模型結構缺乏統一現成的數據。「應該怎麼採集數據，採集多少數據，該如何訓練模型，這些大家都在探索階段。」但他對該領域發展持樂觀態度，他表示，在過去幾年，AI領域取得了很大的進步，例如，多模態與視頻生成模型的效果已經有了翻天覆地的變化，團隊正通過和國內外公司的合作推進機器人領域多模態模型發展。「具身智能通用模型某種意義上就是AGI（通用人工智能），而且最可能達到大眾預期AGI效果。」

同一研究領域的雲深處科技創始人朱秋國則表示，會更多結合具體的應用場景來研發具身智能產品。「今年我們也發布了人形機器人。我開玩笑說，以前我們是做狗的，今年也做人了。人形機器人最終的目標是要代替人、幫助人。」

DeepSeek資深研究員陳德里則坦言，這一輪的AI革命還處在上半場，其原因在於訓練完成後的AI還無法像人類一樣在真實世界裏做持續的自我迭代和自我進化。但他樂觀認為，再花10年到20年時間，這些問題都可以被解決，因為技術的發展往往具有加速度。

群核科技聯合創始人黃曉煌也笑稱，「其實我一開始也沒想到世界變得這麼快，如果想到了也不會把英偉達(Nvidia，輝達)股票賣了創業。」他表示，AI的發展是數據積累到一定程度的新階段，空間智能則是繼大語言模型之後一個很重要的領域 。「我相信未來是一個充滿機器人的世界，這個時候我們更需要空間智能技術來服務人類。」

對於全球新技術發展的迅猛速度，強腦科技創始人韓璧丞也深有感觸。他表示，非常幸運很早看到了很多神奇的技術。「我們花了很長時間去做腦機接口，現在十年過去了，這一領域點技術可以用『風起雲湧』來形容，讓我們更是滿懷信心。」