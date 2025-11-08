不想再失去自信 劉強東在烏鎮露面 要記者「拍好看些」

許久未正式露目的京東主席劉強東，7日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會，於會場外後被各家媒體圍住。（取材自紅星新聞）

許久未在官方活動正式露面的京東主席劉強東 ，7日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會。他提到，中國社會物流成本高企導致資源浪費，降低物流成本可提升企業利潤。隨著技術進步，員工未來可能一周只需要工作一天甚至一小時。由於日前他與章澤天 被拍下「沒自信」的合照，此次他特別叮嚀記者「把我拍好看些」。

紅星新聞、香港經濟日報報導，2025世界互聯網大會烏鎮峰會7日開幕，強東出席開幕式並進行公開演講，此前他已多年未在官方活動正式露面。

劉強東認為，未來五年技術進步可能超過過去十年，京東物流透過技術積累和供應鏈再造降低自動化設備成本，已在分揀中心實現90%人工機器人替代，並計畫明年4月建成全球首個全無人配送站。

他表示，員工未來可能一周只需要工作一天甚至一小時，未來快遞配送也不需要人參與，機器人通過授權後可自動打開客戶大門 ，將快遞放在家裏。

劉強東稱，目前京東在北京建的分揀中心，基本上已將過去90%人力用機器人代替，明年4月，京東將在全球會建第一個全無人的配送站，據其介紹，該配送站建築上將會起降無人機 ，下面全部是無人配送小車，站內由機械臂對無人機的貨物進行裝載，包括無人車裝載，全都是由機器人完成。

劉強東強調，機器人時代並非人類工作的終結，而是從繁重勞動中解放，產生新需求，如人文藝術探索。劉強東提出，政府可通過加徵「壟斷稅」調控技術壟斷企業，為社會提供更好公共產品和服務，認爲數智時代無需擔心工作被取代和公平性問題，未來仍有大量可做的事情。

劉強東叮囑記者「給我拍好看點」。(取材自瀟湘晨報) 劉強東上一次出席烏鎮世界互聯網大會是2017年。此次他再度出席，一亮相就被各家媒體團團圍住。

由於日前他與章澤天在APEC峰會被拍下合照，眉頭緊鎖的模樣讓他在「老婆面前沒有了自信」，此次面對鏡頭，劉強東笑著擺手「別拍我了，去拍別人」，有記者問他今年關注哪些方向，劉強東笑稱：「把我拍好看些就行。」

劉強東此前的夫妻合照，他以「失去自信」來形容自己。(取材自瀟湘晨報)

