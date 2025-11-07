湖南副院長出軌女醫 值班室裸纏17分鐘…不雅片瘋傳

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

近日有網民爆料，湖南省人民醫院一位祖姓男副院長涉出軌該院曾姓女眼科副主任，質疑兩人存在權色交易，一段疑為二人工作時間在值班室全身赤裸發生性關係、四肢交纏看手機的17分鐘不雅視頻更是全網瘋傳，據傳兩人都已婚，引發熱議。傳言直到半個月後才被證實，湖南省衛生健康委昨發布通報，稱湖南省人民醫院副院長祖某某、眼科主任曾某生活作風問題情況基本屬實，已對涉事人員暫停職務進行調查，將依規依紀嚴肅處理。

據華商報大風新聞報導，10月中旬即有網民反映，湖南省人民醫院一位男性副院長與該院某門診科室女性副主任存在不正當關係，並有疑工作時間在值班室發生關係的不雅視頻流出，引發關注。監控視頻時間顯示為2025年8月18日下午3時許，沙發上鋪著「一次性手術中單」（多用於手術室、換藥室），旁邊有辦公桌，疑似醫院值班室，出現一男一女不雅畫面，兩人不僅穿著「清涼」或赤裸，還當場有女上男下發生性關係及親密交纏看手機等鏡頭。

網民稱，涉事男子為湖南省人民醫院副院長，女子為該院某門診科室主任，質疑兩人存在存在權色交易。湖南省人民醫院官網顯示，該祖姓副院長是主任醫師、教授、博導及博士後合作導師，現任該院副院長，並在門診科室接診。涉事女子是該院眼科室主任，博士，主任醫師，副教授，碩士研究生導師。

這段長度約17分鐘的不雅視頻在網上被瘋傳後，有媒體發現，自10月21日起，湖南省人民醫院預約掛號小程序已 這兩人的接診號源。該院一門診科室工作人員說，該名女性主任已暫時取消門診接診，「可能未來很長時間都不會有她的接診號了」；副院長暫時沒有開診，他們也在等醫院通知，「大概三個星期前停診的，停診原因不清楚」。兩位當事人則都尚未出面說明。

湖南省人民醫院投訴中心工作人員當時表示，已經關注到此事，「我們院辦正在調查、處理此事，我們有專門的部門在處理」。醫院黨委宣傳部工作人員表示，「後續調查結果會有的」。

湖南省衛健委昨發布通報指出，網傳省人民醫院祖某某、曾某生活作風問題。經核查，情況基本屬實。目前，已對涉事人員暫停職務進行調查，將依規依紀嚴肅處理 。

據封面新聞，企查查顯示，涉事的湖南省人民醫院（湖南師範大學附屬第一醫院）現存超10條行政處罰紀錄，今年6月該院剛因違反「醫療糾紛預防和處理條例」被長沙市衛生健康委員會罰款3萬元人民幣（約4220美元）。此外，該醫院涉多起司法糾紛，案由包括醫療損害責任糾紛、生命權、健康權、身體權糾紛等。