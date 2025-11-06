東莞一對「史上長得最像的夫妻」 網友狂喊去驗DNA

廣東東莞一對夫妻長相十分相似，當事人透露，彼此剛相識的時候沒那麼像，隨著時間相處才越來越像。(取材自微博)

廣東東莞有一對年輕夫妻因為長得太像，最近在網路上走紅，兩人同框拍影片，五官相似、臉型一致、連髮型都幾乎一樣，網友忍不住驚呼：「這不是夫妻，是失散的雙胞胎吧！」有人甚至半開玩笑建議他們去驗DNA ，看看是不是親戚。

極目新聞報導，這對被封為「史上最相似夫妻」的主角，是95後的何先生和梁女士。夫妻倆2022年透過相親認識，當時彼此並沒有覺得特別像。梁女士笑說：「剛見面真的沒感覺，後來越來越多人說我們像，我們自己也開始覺得，咦，好像真的有點像耶！」

時間久了，兩人不只越來越有夫妻臉，連眼神、表情和笑容都越來越同步。梁女士認為，這跟長時間相處有關，「夫妻每天一起吃、一起笑，習慣和情緒會互相影響，最後真的會變得有點像。」不少網友也留言附和：「真的有這回事，我爸媽結婚30年，現在一模一樣。」

報導稱，兩人外貌幾乎複製貼上，但個性卻南轅北轍。梁女士個性火爆、做事雷厲風行，是典型「行動派」；何先生則穩重踏實，做事講究節奏。「她做業務風風火火，我就會提醒她別太衝，凡事要穩一點。」何先生笑說。梁女士也補充：「我們剛好互補啦，不容易吵架，也很有默契。」

目前兩人一起在東莞經營一家藥材湯料店，平常除了忙工作，也經營名為「廣東土夫婦」的社群帳號。影片內容多半記錄日常生活，如切藥材、備湯料、準備出貨，有時還會拍些夫妻互動的小短片。沒想到因為長得太像，影片意外爆紅，吸引大批粉絲追蹤。

「有網友留言說我們是『複製貼上夫妻』，也有人開玩笑說『生孩子不用爭像誰了』，真的太好笑。」梁女士笑著說，自己完全不覺得尷尬，反而覺得很親切。「跟長得像的人生活在一起，其實挺有趣的，感覺特別熟悉。」

雖然被網友調侃查DNA，但夫妻倆對外界的玩笑都一笑置之。對他們來說，被說長得像反而是一種甜蜜的小確幸。「有人說，夫妻越像感情越好，那我們應該是超甜版本了！」梁女士打趣道。

網友們看完他們的影片，也紛紛留言「這是夫妻還是鏡像」、「長得這麼像，不紅都難」、「太神奇了，連笑起來的角度都一模一樣」、「果然夫妻相不是傳說」。