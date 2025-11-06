我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

東莞一對「史上長得最像的夫妻」 網友狂喊去驗DNA

中國新聞組╱廣州6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣東東莞一對夫妻長相十分相似，當事人透露，彼此剛相識的時候沒那麼像，隨著時間相處才越來越像。(取材自微博)
廣東東莞一對夫妻長相十分相似，當事人透露，彼此剛相識的時候沒那麼像，隨著時間相處才越來越像。(取材自微博)

廣東東莞有一對年輕夫妻因為長得太像，最近在網路上走紅，兩人同框拍影片，五官相似、臉型一致、連髮型都幾乎一樣，網友忍不住驚呼：「這不是夫妻，是失散的雙胞胎吧！」有人甚至半開玩笑建議他們去驗DNA，看看是不是親戚。

極目新聞報導，這對被封為「史上最相似夫妻」的主角，是95後的何先生和梁女士。夫妻倆2022年透過相親認識，當時彼此並沒有覺得特別像。梁女士笑說：「剛見面真的沒感覺，後來越來越多人說我們像，我們自己也開始覺得，咦，好像真的有點像耶！」

時間久了，兩人不只越來越有夫妻臉，連眼神、表情和笑容都越來越同步。梁女士認為，這跟長時間相處有關，「夫妻每天一起吃、一起笑，習慣和情緒會互相影響，最後真的會變得有點像。」不少網友也留言附和：「真的有這回事，我爸媽結婚30年，現在一模一樣。」

報導稱，兩人外貌幾乎複製貼上，但個性卻南轅北轍。梁女士個性火爆、做事雷厲風行，是典型「行動派」；何先生則穩重踏實，做事講究節奏。「她做業務風風火火，我就會提醒她別太衝，凡事要穩一點。」何先生笑說。梁女士也補充：「我們剛好互補啦，不容易吵架，也很有默契。」

目前兩人一起在東莞經營一家藥材湯料店，平常除了忙工作，也經營名為「廣東土夫婦」的社群帳號。影片內容多半記錄日常生活，如切藥材、備湯料、準備出貨，有時還會拍些夫妻互動的小短片。沒想到因為長得太像，影片意外爆紅，吸引大批粉絲追蹤。

「有網友留言說我們是『複製貼上夫妻』，也有人開玩笑說『生孩子不用爭像誰了』，真的太好笑。」梁女士笑著說，自己完全不覺得尷尬，反而覺得很親切。「跟長得像的人生活在一起，其實挺有趣的，感覺特別熟悉。」

雖然被網友調侃查DNA，但夫妻倆對外界的玩笑都一笑置之。對他們來說，被說長得像反而是一種甜蜜的小確幸。「有人說，夫妻越像感情越好，那我們應該是超甜版本了！」梁女士打趣道。

網友們看完他們的影片，也紛紛留言「這是夫妻還是鏡像」、「長得這麼像，不紅都難」、「太神奇了，連笑起來的角度都一模一樣」、「果然夫妻相不是傳說」。

「廣東土夫婦」笑說，未來會繼續拍更多生活趣事，和大家分享他們的「雙胞胎夫妻日常」。

廣東東莞一對夫妻長相十分相似，而當事人透露，彼此剛相識的時候沒那麼像，隨著時間相...
廣東東莞一對夫妻長相十分相似，而當事人透露，彼此剛相識的時候沒那麼像，隨著時間相處才越來越像。(取材自微博)

DNA

上一則

如何贏打耳光賽？「閃電5連鞭」馬保國稱又要使出這招

下一則

「90後」AI創業家瘋狂「造人」 獨具「中國特色」

延伸閱讀

DNA在現場 羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

DNA在現場 羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全
法國驚見腰斬命案 DNA鑑定確定死者身分

法國驚見腰斬命案 DNA鑑定確定死者身分
5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒

5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒
研究：頭髮變白非單純老化 是身體自我防癌機制

研究：頭髮變白非單純老化 是身體自我防癌機制

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

2025-11-06 06:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

2025-11-04 08:55

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽