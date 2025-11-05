廣東「溫柔野豬」暴紅 愛吃蘋果、通人性 還會點頭鞠躬

通人性的「豬五妹」個性溫和。（取材自封面新聞）

在廣東省江門市，有一頭名叫「豬五妹」的網紅豬，這頭重約300公斤的野豬因幼時被人類救助，從此與人類結下不解之緣。「豬五妹」體型粗曠，個性卻十分溫柔，不但通人性，還會向遊客點頭要蘋果，成為當地的大明星。

封面新聞報導，「豬五妹」的故事始於2018年。當時牠還是一隻約一歲的小野豬，在江門圭峰山一帶活動時，不幸被捕獸夾夾住後腳，傷勢嚴重。觀音寺的義工梁女士回憶：「有人說，牠是自己拖著夾子，跌跌撞撞跑到寺廟附近來的。也有人說，是被路過的村民發現後送過來的。」

這場意外成了牠命運的轉捩點，在得到寺廟人員一個多月的救治後，「豬五妹」的命保住了，但失去了一個後腳趾，走路從此一瘸一拐。村民原本以為「豬五妹」傷癒後會重返山林，但牠卻一次次去而復返，最後甚至在觀音寺的後山安家，一住就是八年。

梁女士說，「豬五妹」的名字是牠的救助人取的，寓意是「五戒」：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。

令人驚訝的是，外表粗獷的「豬五妹」性格出奇溫和。「牠很柔和，從不主動攻擊人」，梁女士強調，「牠在這裡生活了七八年，從未傷害過任何遊客。」但「豬五妹」也有自己的小脾氣，梁女士說，要是飯菜不合胃口，牠會用鼻子把飯盆拱翻，「可愛得很」。

「豬五妹」喜歡吃蘋果，為了這個最愛，牠甚至學會了獨特的「溝通」方式——當遊客舉起蘋果，對牠說「新年好」或「恭喜發財」時，牠會用點頭作為回應，惹笑不少人。 「豬五妹」受到大批遊客喜愛。（取材自封面新聞）

梁女士說，「豬五妹」在後山有自己的窩，「如果有遊客專門來看牠，我們朝著後山喊牠的名字，牠聽見了就會跑下來。」但牠年紀大了，不再頻繁上山，更多時候是在後山的平台上安靜休息。最近，「豬五妹」還多了一個新朋友──一隻不知道誰放生到此的小雞，牠們常常一起散步。

網友對「豬五妹」的溫柔可愛感到吃驚，四川職業技術學院食品與生物技術學院負責人唐利軍認為，「豬五妹」可能是「野豬與家豬的雜交個體」，牠所表現出的「通人性」行為，主要是因為長期與人類近距離互動，並從中獲得了穩定的照料和正向反饋。

一名長期從事野生動物保護的業內人士表示，動物在持續接受人類友善對待（如投餵、救助）後，會逐漸降低戒備，甚至形成條件反射式的親近行為。而野豬本身具備一定的認知能力，能夠辨識出「人類」是安全且能提供資源的對象。