遠看像畫近看立體…非遺技藝「北京補繡」 時尚不失古韻

中國新聞組／綜合報導

將鳳尾紗等絲織物剪成細小圖樣，內部包裹墊物，再堆疊、粘貼於布底之上，組合出富有層次感的圖案。這門傳統工藝美術技藝，由明清時期盛行的「堆綾子」工藝演變而來，如今名為北京補繡。

「遠看像幅畫，近看特立體，而且摸著軟綿綿的，有意思。」今年服貿會文旅服務專題展上，北京補繡非遺技藝現場展演，吸引不少觀眾駐足體驗。

北京補繡以補為主、以繡為輔。所謂「補」，指的是按照畫面要求，剪出各種形狀的小塊布，名為「撥片」，經過處理後，再貼補到作品中。「這個過程，我們叫撥花與攢花。」 北京工美集團白孔雀藝術世界總工藝師席聞介紹，將鳳尾紗剪出圖案貼在底布上，用撥針將毛邊處「窩」進去，再施以針工，確保輪廓「團、圓、齊、平」，邊緣線條整齊飽滿，這就是撥花；將做好的「撥片」組合成完整的圖案，再用繡線縫綴，就是攢花。北京補繡很少染色，以天然漸變的鳳尾紗為主要材料，這就需要在圖樣的設計、顏色的選取上花巧思。　　

作為新一代傳承人，席聞接觸北京補繡已有十年時間。「我們的前輩特別擅長做工藝轉化，比如從古畫中找靈感，把它轉化成補繡的方式，做成新的裝飾畫。」席聞堅持創新，探索多種技藝的融合，在「不可能」中找尋更多可能性。

一枚巴掌大的葫蘆掛飾，同時運用北京補繡和銀絲鑲嵌技藝，時尚而不失古韻；一件光澤璀璨的魚形擺件，魚身以密密麻麻的「撥片」拼接，平面展示的補繡畫作變為可360度欣賞的立體作品…與席聞合作的技師總說「我們從來沒做過你這個」，但就是在這樣的「不可能」中，老手藝煥發新活力。

去年秋天，「堆錦繡彩上春山」北京補繡專項人才培養優秀作品展在中華世紀壇舉辦。北京聯合大學的學生們經過近半年的課程培訓後，創作了40餘件（套）不同風格的創新作品。同台展出的，還有「唐女馬球圖」等經典作品。新老作品跨越時代，精采「同框」，共同演繹北京補繡的時代風采。

