蘇超停賽 為1335萬考生讓路 高考8年來人數首降

2025高考 7日登場，據中國教育部發布數據，今年高考報名人數1335萬人，比去年減少7萬人，是八年來首度減少。盡管總報考人數下滑，高考帶來的緊張感不減反升，近期暴火的「蘇超」賽事特地延期，還有動物園停止展出喜歡鳴叫的白眉長臂猿，就是要讓考生能有安靜的考試環境。

綜合中新社、新華社等媒體報導，今年全國高考報名人數較2024年的1342萬減少7萬，但部分省市報名人數逆勢增加，如福建省新增10個考點，人數成長1.4萬；江蘇無錫的考生人數及考場數量也都創下近十年新高。據了解，高考人數下降與2006年及2007年出生人口數量密切相關，今年參加高考的多為這兩年出生的孩子，數據顯示這兩年出生人口數量較其他年份減少。

細心的球迷發現，近來暴火的「蘇超」在這個周末突然「集體輪空」，據了解，因與宿遷中考時間衝突，原定於14日舉行的主場對鹽城賽事，將延期至21日。組委會發文說：「為了足球精神與教育初心的共同期許，我們堅信這份等待意義非凡。它彰顯了我們共同珍視的價值——對下一代成長的關懷與托舉。」「蘇超」組委會還發布了一張「射龍門、攀高峰」的海報，對考生表達祝福。

球迷對此紛紛表示肯定，有人說「天大地大高考最大」，也希望孩子們參加完高考後，能從考場走進球場，一起享受「蘇超」的快樂。

除了球賽暫停外，連動物也要為高考讓路。遼寧錦州動物園在白眉長臂猿展館外張貼告示：「因白眉長臂猿生性喜歡鳴叫，高考期間（6月7日-6月9日）不對外展出，給您帶來的不便敬請諒解」，據了解，該動物園周邊有兩間中學。