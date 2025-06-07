涼山17歲女為50歲男「出租子宮」 涉事廣州公司被罰了

中國非法代孕問題嚴重，許多女子為錢「出租子宮」。（本報資料照片）

打拐志願者上官正義3月24日發微博 稱，一名四川涼山州金陽縣17歲女孩作為「代孕媽媽」，為一名50歲的江西籍男子產下雙胞胎，其中所涉的兩家公司均在廣州。據國家企業信用信息公示系統日昨披露，涉事代孕機構的合作宣傳公司廣州愛嬰寶醫療諮詢服務有限公司因虛假宣傳的違法行為，被廣州市海珠區市場監督管理局處罰款25萬元。

廣州愛嬰寶醫療咨詢服務有限公司承租的辦公點所在地。（取材自央廣網）

中國新聞網報導，根據上官正義發布的相關材料，涉事的兩家公司為廣州愛嬰寶醫療咨詢服務有限公司和廣州君蘭醫療設備有限公司，其中該代孕機構對外宣傳公司為廣州愛嬰寶醫療咨詢服務有限公司，與客戶簽訂合約的公司為廣州君蘭醫療設備有限公司。

代孕協議書。（取材自上官正義微博）

行政處罰信息顯示，經查明，當事人的前身為廣州正在健身有限公司，2018年5月成立，後經多次變更登記，於2023年11月變更名稱為廣州愛嬰寶醫療咨詢服務有限公司；主要從事與生殖相關的諮詢、協調、做試管嬰兒等中介服務。當事人在經營過程中為吸引、獲取客戶信任，在與客戶洽談好會出示「愛嬰寶公益互助生育協議（試管套餐）」給他們，並向他們明確公司的服務是包生育成功。

代孕出生證明。（取材自上官正義微博）

根據調查取得證據，當事機構2009年尚未成立，沒有醫療團隊，也沒有什麼資源「包生育成功」，更沒有相關的實驗室，無法提供上述介紹的任何依據或證明材料。當事人虛假或者引人誤解的商業宣傳，容易導致消費者對當事人的服務條件和能力作出錯誤的判斷和選擇。上述行為構成了虛假商業宣傳的違法行為，廣州市海珠區市場監督管理局決定責令當事人立即停止違法行為，處罰款25萬元。