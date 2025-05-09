小米又上熱搜…強鎖汽車馬力被轟 深夜緊急道歉喊卡

小米SU7 Ultra汽車更新了1.7.0車機版本，新版本對車輛的動力輸出進行了限制，引發車主砲轟。（取材自21綜合）

小米 汽車近來風波不斷，多名博主反映，小米SU7 Ultra汽車更新了1.7.0車機版本，新版本對車輛的動力輸出進行了限制，1548匹最大馬力被鎖定，車主需要達成賽道成績才能解鎖，否則只能使用大約900匹馬力。此事引發熱議，小米深夜發文道歉，緊急暫停新版本推送，相關話題衝上熱搜第一。

綜合南方都市報等媒體報導，近日多名小米車主發現，在更新車機版本時發現更新內容中有一條為「新增排位模式圈速考核，在指定賽道圈速達到官方建議成績可解鎖排位模式」，這意味著1548PS最大馬力將被限制使用，引發車主強烈抗議。不少人認為，小米 SU7 Ultra限制馬力沒有徵詢過車主的意見和調研，也有車主表示本來就是為了馬力而買的，現在卻被限制了。

由於反對聲浪強大，小米7日深夜緊急撤回軟體更新，並發文表示，「排位模式」的設計初衷是為了更好地保障駕駛安全，但沒有充分徵詢大家意見，也沒有做好相關功能的溝通說明，「我們的工作確實存在不妥的地方」。小米並強調已暫停推送更新版本，對於已升級的少量用戶將會在下個版本更新中解決，預計用時4至8周，具體時間以小米官方通知為準。

除了「排位模式」，小米還回應SU7 Ultra碳纖維雙風道前艙蓋的相關爭議。近期，有網友質疑小米SU7 Ultra的碳纖維雙風道前艙蓋並未達到實際通風效果。小米稱，碳纖維雙風道前艙蓋在滿足復刻小米SU7 Ultra原型車外造型的需求之外，還提供了部分氣流導出和輔助前艙散熱功能。另外，碳纖維雙風道前艙蓋的碳纖維整體使用面積達到1.73㎡，給整車帶來了1.3kg的減重。未來對於未交付的訂單將提供限時改配服務，可以改回鋁製前艙蓋；對於已提車和在本次限時改配結束前選配碳纖維雙風道前艙蓋的鎖單用戶將贈送2萬積分以表誠意。