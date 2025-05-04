央視前主持劉剛轉行? 穿梭農場稱「主持裡面我最會養雞」

視頻中，劉剛脖子上佩戴著領夾麥，拍攝視頻時運用專業錄影技巧。（視頻截圖）

前央視主持人劉剛轉行養雞的消息在網上掀起波瀾，魔性視頻瞬間引爆熱搜，閱讀量三天破5億；視頻中他穿著短袖短褲，腳上蹬著黑色長筒靴，在農場裡穿梭忙碌，並特意強調「養雞裡面我是主持最好的，主持裡面我是最會養雞的」。

綜合網易、百度 報導，劉剛脖子上佩戴著領夾麥，拍攝視頻時運用專業錄影技巧，讓人猜測，他所謂的「跨行養雞」是不是和某個組織達成了合作。

有眼尖發視現，視頻裡的劉剛腳踩限量版球鞋，身後雞舍乾淨得能拍洗髮水廣告，手裡雞蛋 泛著不自然的柔光；最絕的是評論區有農業專家較真，「這蛋殼顏色像P的」，建議主播開個養殖場全景直播。

藝人跨行並不罕見，在他之前，「三德子」趙亮轉行養雞，親力親為，還開了招牌店，取得了不錯的成績。而劉剛，目前既沒看到他親自飼養雞的畫面，也沒瞧見他經營相關店面，就這般宣傳自己轉行，難免引發猜疑。

劉剛養雞是迫於生計，還是看準商機？他曾在央視農業頻道主持長達10多年，因此不少網友表示支持，稱讚他勇於嘗試新領域；也有人質疑他作秀、蹭熱度。還有網友拿他和趙亮對比，認為要看到實實在在的成果，才算是真正的轉行。

近幾年，劉剛亮相屏幕次數越來越低，從16年以後，基本沒有看到他主持的節目，但顯現的活動比較多，不久前還曾經亮相商業演出，拚命表演的樣子讓人看著大呼辛酸。