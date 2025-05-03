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五一去玩不如囤貨 中「窮鬼超市」2家新店被3萬人搬空

中國新聞組／北京3日電
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五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)
五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)

五一假期，中國人不僅擠爆各景區，今年還多了一個攻占的目的地：到超市搶便宜貨。都市人眼中的「窮鬼超市」德國折扣超市奧樂齊，在無錫、江蘇開的新店，五一假期被約3萬人擠進去搶貨，幾乎搬空貨架；「五一最火窮鬼超市」還衝上了微博熱搜。有分析稱，到景區花錢不如買低價貨囤著實在，這是景氣低迷下，年輕打工人面對「消費降級」的集體生存智慧。

綜合金融界、「金錯刀」微信公眾號報導，今年五一假期，超市成了擠爆的景點，一南一北的奧樂齊和胖東來火了。胖東來原本就是特定消費群聚集地，尤其是河南許昌，為當地帶來了大批購物人潮；而引來更多關注的是德國折扣超市奧樂齊無錫、蘇州店裡的爆買人潮，這個從「銷金窟」殺出，被上海人視為「窮鬼天堂」的外國超市，又攻占了江浙滬。

五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)
五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)

奧樂齊在上海深耕六年後，今年4月19日正式跨出上海，在無錫、蘇州同時開設兩家新店。開業首日，無錫首店單日營收就突破100萬元人民幣（約13.7萬美元），刷新了品牌在中國市場的首日業績紀錄。

蘇州店開業當天上午便出現限流，下午多個品類商品出現斷貨情況。即使已開業半個多月，五一小長假仍是「人從眾」，打工人紛紛排隊搶購，清空了不少貨架。

奧樂齊自2019年進入中國市場以來，在物價全球排名第四的魔都，以3.9元衛生巾、8.9元牛奶、9.9元白酒等低價商品，在高物價水平下另闢蹊徑，在上海開設60餘家門店，是上海年輕人心中的「白月光」超市。而到了浙江和蘇州，奧樂齊已在長三角、珠三角建立了直採基地，生鮮商品95%直供，可在12小時內極速配送，經營更具優勢。

有分析指出，蘇州、無錫有蘇州工業園區的程序員、無錫物聯網新城的創業者，與上海的打工族共享同一套生存邏輯：掙得多房租高、既要省錢也要精緻生活。有用戶有供應鏈，再加上折扣店的「流量密碼」，奧樂齊蘇州、無錫店不受歡迎也難。

中華網引述分析指出，從五一假期人潮湧至「窮鬼超市」來看，這場始於消費降級的「遊超市」浪潮正在重構中國年輕人的生活圖景。他們放棄了出遊就要花大錢的選擇，改來採購超市貨架上五元的臨期進口牛奶、三元的瑕疵款帆布包、一元的拆零售賣調味包，拼湊出的不僅是「打工人」的生存賬單，更是一代人在經濟承壓期的集體生存智慧。

五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)
五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)

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