我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

高效、穩定、低成本…中歐鐵空聯運 10天運量破3000噸

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國首趟中歐鐵空聯運班列自18日從粵港澳大灣區廣州國際港啟程以來，至28日已高效運轉10天，累計發運三列，運輸貨物突破3000噸。此創新模式為中國製造出海開闢了一條高效、穩定、低成本的黃金通道。

中新社報導，此次開通的中歐鐵空聯運班列採用「國內鐵路+國際航空」新型運輸方式。貨物從大灣區集結出發，經鐵路66小時直達新疆三坪站，中轉到烏魯木齊國際機場，再轉貨運航班發往歐洲，較傳統公路轉空運模式時效提升30%以上，綜合物流成本降低10%以上。

廣深鐵路物流中心副主任寧讚介紹，大灣區至新疆段鐵路運輸時效已從72小時縮短至66小時，未來力爭壓縮至60小時內。據統計，班列開通10天來運輸的3000噸貨物中，電子產品、智慧家電、跨境電商包裹等高附加值品類占比超過七成，有效滿足歐洲客戶的緊急訂單需求。

廣深鐵路物流中心營銷部經理胡廣透露，新疆機場中轉貨量較以往公路集貨模式增長近三倍，歐洲航線裝載率提升至95%以上。廣鐵集團表示，下一步大灣區將加密班次至每周三列左右。

灣區 新疆 電商

上一則

中阿千餘企業家 海南會商經貿合作新機遇

下一則

中國上萬無人機點亮越南胡志明夜空 破金氏世界紀錄

延伸閱讀

防逃票 紐約20地鐵站將測試門式驗票閘

防逃票 紐約20地鐵站將測試門式驗票閘
邊城奇遇

邊城奇遇
「鐵路華工紀念日」提案 教師聯盟支持

「鐵路華工紀念日」提案 教師聯盟支持
國家地理10大鐵路觀星之旅 2條在北加

國家地理10大鐵路觀星之旅 2條在北加

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
多個電商平台將全面取消「僅退款」服務。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

2025-04-22 21:44
一則展示中國國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。（封面新聞／張朝偉提供）

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

2025-04-26 21:00
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
中國太陽能面板製造商天合光能位於越南的設施。（路透）

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

2025-04-22 10:40

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來