高效、穩定、低成本…中歐鐵空聯運 10天運量破3000噸

中國首趟中歐鐵空聯運班列自18日從粵港澳大灣區 廣州國際港啟程以來，至28日已高效運轉10天，累計發運三列，運輸貨物突破3000噸。此創新模式為中國製造出海開闢了一條高效、穩定、低成本的黃金通道。

中新社報導，此次開通的中歐鐵空聯運班列採用「國內鐵路+國際航空」新型運輸方式。貨物從大灣區集結出發，經鐵路66小時直達新疆 三坪站，中轉到烏魯木齊國際機場，再轉貨運航班發往歐洲，較傳統公路轉空運模式時效提升30%以上，綜合物流成本降低10%以上。

廣深鐵路物流中心副主任寧讚介紹，大灣區至新疆段鐵路運輸時效已從72小時縮短至66小時，未來力爭壓縮至60小時內。據統計，班列開通10天來運輸的3000噸貨物中，電子產品、智慧家電、跨境電商 包裹等高附加值品類占比超過七成，有效滿足歐洲客戶的緊急訂單需求。

廣深鐵路物流中心營銷部經理胡廣透露，新疆機場中轉貨量較以往公路集貨模式增長近三倍，歐洲航線裝載率提升至95%以上。廣鐵集團表示，下一步大灣區將加密班次至每周三列左右。