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天津外國語大學前校長修剛 飛機上突發疾病離世

中國新聞組／北京28日電
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天津外國語大學前校長修剛傳出25日晚間搭機時突感身體不適，後雖經搶救仍不幸離世。（取材自微博）
天津外國語大學前校長修剛傳出25日晚間搭機時突感身體不適，後雖經搶救仍不幸離世。（取材自微博）

天津外國語大學26日深夜發布訃告稱，天津外國語大學原黨委副書記、校長修剛因突發疾病醫治無效，於2025年4月26日凌晨1時去世，享壽68歲。修剛是中國重要日語教育專家。

極目新聞報導，修剛是在4月25日晚間從貴陽飛往天津的航班上突發疾病，飛機備降重慶江北國際機場將修剛緊急送醫，但經搶救仍不幸離世。

有消息稱，修剛疑似在機上突發心肌梗塞。

天津外國語大學的訃告顯示，修剛1957年7月出生於遼寧丹東，為享受中國國務院政府特殊津貼專家。1984年7月起，修剛於天津外國語學院任教，先後擔任日語系副主任、主任，天津外國語學院院長助理、副院長、院長，天津外國語大學黨委副書記、校長。

2019年2月退休後，修剛又赴浙江越秀外國語學院任校長。修剛還擔任中國教育部高等學校外語教學指導委員會副主任委員、日語分委員會主任委員，中華日本學會第七屆理事會副會長，並曾任中國翻譯協會副會長、中國日語教學研究會名譽會長等職。

極目新聞指出，25日晚間，修剛在廈門航空貴陽至天津航班上突感身體不適，飛機深夜備降重慶緊急送醫，經搶救仍不幸去世。

飛航資訊系統顯示，25日晚，廈門航空MF8482貴陽至天津的航班確曾在重慶備降，顯示該航班21時48分在重慶上空發出「7700」告警。有資深機長稱，飛機掛「7700」代碼，代表應急或遇險狀態，「航班上有乘客突發疾病需要救助，飛機可以掛7700代碼」。

據浙江越秀外國語學院4月15日發布的文章，當日下午，浙江越秀外國語學院舉行「最佳雇主聯盟」成立暨「Young帆啟航」就業創業訓練項目啟動儀式，修剛還曾出席並致辭。

國務院 退休 教育部

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