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老師要求咬人學生當眾道歉挨告 法院力挺 網嗆什麼家長

中國新聞組／北京25日電
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被李姓學生扎、咬的受害學生指著自己的傷勢。（視頻截圖）
被李姓學生扎、咬的受害學生指著自己的傷勢。（視頻截圖）

北京某學校一年級李姓學生因在校期間扎、咬其他同學，老師在班會上讓李生向受害學生道歉，因對方認為不真誠，老師要求李生再次道歉，卻引來李生家長不滿，認為老師要求自己孩子當眾反覆道歉已造成其心理嚴重傷害，將老師及學校告上法院並索賠。法院支持老師及學校依法履行教育懲戒權，審理後駁回了李生家長的請求。

紅星新聞報導，李姓學生監護人認為學校老師當眾指責李生、不聽李生解釋、無理要求李生當眾反覆道歉，造成李生心理嚴重傷害，致使李生持續情緒低落、無法正常返校。經多次交涉無果，李生家長將某學校訴至人民法院，要求學校賠償損失人民幣2萬餘元。

據報導，審理法院認為，學校老師批評並要求李生向同學道歉的行為，屬於教師正常行使教育懲戒權，本案現有情形不足以證明學校對李生的管理行為，存在超越或濫用教師教育懲戒權的情形，所以判決駁回李生家長的訴訟請求。

最高法認為，本案中，老師要求李生向其他同學當眾賠禮道歉，並未超出合理的教育懲戒措施範疇。本案依法作出相應判決，對於支持並保障學校依法履行教育管理職責，規範學校、教師、學生、家長等各方行為具有重要的規則引領及示範意義。

事件曝光後，網友們都炸了，留言指「孩子不懂事，家長品行有問題」、「別上學了，在家怎麼樣都可以」、「有這樣的家長，全班都倒楣」，還有網友說，「支持老師」、「被咬的孩子不接受道歉、不接受和解，這樣做才能對得起他的起訴」。

澎湃新聞評論事件認為，在校園環境中，這種公開的糾錯方式不僅能給受傷害的學生一個交代，更能讓全體學生明晰行為邊界，其教育價值不容忽視。因此，判決傳遞出「教師依法管教應受尊重」的明確訊號。 

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