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中股掀愛國潮 散戶「為國抄底」 4月來淨流入逾450億元

中國新聞組／北京23日電

美中貿易戰火升溫，也點燃了中國人的愛國情緒，而這股熱情更湧入中國股市，從普通散戶到專業投資人，愈來愈多人選擇「為國抄底」，用真金白銀力挺A股，資本市場儼然成為另一個「沒有硝煙的戰場」。

德國之聲報導，來自廣東的室內設計師曹明杰（音譯）在「川普解放日」前從未炒過股，但隨著貿易戰升級，他為了表達對北京的支持，決定每個月向股市投入2000元人民幣（約274美元）。他強調，在這場貿易戰中，「每一個人都應該和國家站在一起，堅持到底」。

像曹明杰這樣的投資人不在少數，交易員和券商表示，許多散戶正加入國家隊行列，共同守護股市，據金融信息提供商通聯數據（Datayes）統計，自4月4日股市暴跌以來，中國股市散戶淨流入已達450億元。相比之下，在川普宣布「解放日」前的六個交易日內，資金累計淨流出高達918億元。

在散戶大軍和國家隊力挺下，中國股市自4月初創下7個月新低以來，已反彈8%，本月累計跌幅僅為1.3%。相比之下，美國股市同期下跌超過8%。

這股愛國投資風潮顯著提振了投資者情緒，有股民稱「愛國就是死守手裡的股票」、「即使虧損也要持續加碼」、「我的投資組合在流血，但我不在乎」。一名來自寧夏的股民更稱他手握700萬現金，隨時準備加倉。

投資者購買的股票與行業板塊反映出民族自豪感，這些散戶主要集中投資與國家戰略相關、具有發展前景的領域，例如國防、消費與半導體族群，或者是因關稅而被全球市場拒之門外的本土企業龍頭。同亨投資的投資經理楊廷武表示，「你下注的不僅是自己的投資組合，更是國家的命運。」

貿易戰 川普 德國

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