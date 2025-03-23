神仙崗位 湘景區招「姜太公」帶薪釣魚 時薪20元還包吃

湖南一景區招招募100名「姜太公」，時薪20元還包吃，圖為老人釣魚示意圖。（取材自小紅書）

近日網傳一份招聘啟事，內容稱湖南某景區招募100名「姜太公」，要求是身體健康會釣魚 的60歲以上農民，上班時間可以睡覺、發呆、打盹、閒聊，每天工作2到4小時，時薪20元（人民幣，下同，約2.7美元）還包吃。消息傳出後引發熱議，網友們直呼「這不就是傳說中的神仙崗位嗎」，紛紛「線上應聘」，主打一個姜太公釣魚，願者上鉤。

據紅星新聞報導，湖南寧鄉市炭河古城發布一則招聘公告稱，景區招募100名「姜太公」，要求是身體健康會釣魚的60歲以上農民，年齡愈大愈容易被選中，上班時間可以睡覺、發呆、打盹、閒聊，每天工作2到4小時，時薪人民幣20元還包吃。

景區工作人員表示，主要招人是扮演NPC，一個釣魚的姜太公形象，也不是短期工，沒有別的要求。

網友們紛紛不淡定了，直呼「哎喲，這可是個好工作」並「線上應聘」：「讓我扮演幾十歲都行，讓我發呆，睡覺，裝傻都可以，只為釣魚，不為其他」，「應聘，不要工資」，「摸魚我懂行，95了能不能選中？」，「這天上掉餡餅」，「萬一上大魚了怎麼辦？釣的魚歸誰？」，「這比扮演被壓在五指山下的孫悟空 ，天天吃遊客投餵的香蕉，要輕鬆許多」，「我可以扮成老人」。

也有網友認為這純屬賺流量：「不花分文，還沒付出就上了一波熱搜，各大媒體爭鋒報導，群眾基礎也落實了。現在還有誰不知道湖南寧鄉市炭河古城？這文案的貢獻者估計已經拿到獎金了」。