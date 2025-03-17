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花7萬海外註冊空殼公司 中國不肖業者竟把糖果當神藥賣

中國新聞組／北京17日電
所謂「法國博士團隊研發」的格瑞索抑制脫髮的產品鋸棕櫚片廣告頁面，實則是以糖果為名從法國進口的。 （網頁截圖）
所謂「法國博士團隊研發」的格瑞索抑制脫髮的產品鋸棕櫚片廣告頁面，實則是以糖果為名從法國進口的。 （網頁截圖）

近日有多名消費者向媒體反映，稱在跨境電商平台購買「進口神藥」，不僅沒有療效，還在境外查無此藥，覺得自己受騙。媒體調查發現，這背後藏有一條跨境電商灰色產業鏈，不肖廠商藉在海外註冊空殼公司，不到7萬元（人民幣，下同，約9671美元）註冊資本就能將糖果、營養補充劑等變為可解決各種疑難病症的「神藥」在國內銷售，嚴重擾亂市場秩序，並對監管提出了新挑戰。

中央廣電總台中國之聲報導，遼寧許先生反映，他出現視疲勞症狀，在多個社交平台看到有博主推薦「法國品牌格瑞索GRISSO」旗下多款產品，稱不僅可以緩解視疲勞，還有清肺、防脫髮等功效，於是買格瑞索葉黃素片吃了一個月。「說能在1-2個月見效，使用後效果不是很明顯。」廣東張女士購買多款格瑞索產品也完全感受不到作用，搜索發現這個所謂法國品牌在法國根本找不到。

報導指出，在社交媒體上，格瑞索的各種產品被博主們宣傳得神乎其神。以所謂「法國博士團隊研發」的格瑞索抑制脫髮的產品鋸棕櫚片為例，博主們宣稱比醫院開的藥都好用。在其電商頁面上，格瑞索的宣傳大多含糊其辭，附上的「FDA」註冊證書根本不是美國食品藥品監督管理局，而是首字母同樣為FDA的某商業機構頒發的證照，況且美國食品藥物管理局怎能管得了法國產品呢？

格瑞索產品信息顯示，它的生產廠家碧歐芙（Biorêve）有限責任公司有兩處，廠址都是巴黎本地代理註冊公司的中介企業，該企業註冊資本僅100歐元（約合人民幣760元），法人代表洪揚來自河南省中牟縣。

沒有工廠、也沒有實際辦公地點，註冊資本100歐元的法國公司是怎麼把產品賣到中國的？原來格瑞索產品是以糖果為名從法國進口的，產品直接從河南省中牟縣發貨，退貨也是發回中牟縣一個倉庫。

據報導，同類操作模式已形成產業鏈，有多款所謂的進口保健品都是通過這樣的方式在境外註冊，在國內銷售。此類產品大多以食品為名進口，卻宣稱各種五花八門的功效，通過跨境電商到了國內，就在社交媒體和電商平台上被宣傳成了「神藥」。

報導指出，中南財經政法大學法學院副教授徐小奔指出，中國現行跨境電商監管採用「個人自用進境物品」分類管理模式，但部分商家違規經營。一方面，以境外產品的形式，將普通食品包裝成「保健食品」甚至宣稱具有療效，涉嫌違反「廣告法」和「食品安全法」。

而消費者涉及跨境電商的維權需向電商平台方所在地監管部門投訴，面臨跨區域協調難、舉證周期長等障礙。 

在社交媒體上，格瑞索的各種產品被博主們宣傳得神乎其神。（網頁截圖）
在社交媒體上，格瑞索的各種產品被博主們宣傳得神乎其神。（網頁截圖）

電商 河南 FDA

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