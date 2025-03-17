中國地方搶人才 車馬費、住房統包 還有30個月生活補貼

中國各地搶人大戰升級，深圳喊出「只收夢想，不收租金」的口號，招手人才到當地創業或就業。圖為深圳安居樂寓寶羅項目。（取材自北青網）

中國地方搶人才各出奇招，廣州南沙拿出真金白銀替面試者報銷路費，金額在300元（人民幣，下同，約41.7美元）至800元不等；北京推出「求職7日免費住宿，實習3月免費短租，就業3年優惠長租」住宿支持，上海、深圳也釋出一連串利多，地方「搶人大戰」升級。

綜合紅星新聞、明報報導，廣東在今年春節後的首個工作日，就向全球發出「史上最強求賢令」；南沙則出台「圖南之智」若干措施，在校生來南沙考察可享3晚免費住宿、應屆生（含離校2年內未就業的高校畢業生）面試7晚全免，入職或創業再享15晚「過渡期」免費住宿；在生活補貼方面，新引進落戶的本科生、碩士、博士每月分別可申領1000元、2000元、4000元生活補貼，連續支持30個月「工資」。值得一提的是，南沙還推出助企招聘政策，「本地企業每招1名應屆生，按每月補1000元，最高6000元」。

其他地方搶才也不落人後，北京針對應屆大學生推出「階梯式安居體系」，年輕人到該區域求職，可享受「求職7日免費住宿、實習3月免費短租、就業3年優惠長租」等優惠政策。深圳喊出「只收夢想，不收租金」的口號，宣布為來深求職的高校應屆畢業生提供免費住宿天數從7天延長到15天；深圳市科技創新局局長張林公開表態，只要是在深圳就業或創業的人才，都想方設法提供一張床、一間房，甚至一套房等服務。 廣州南沙區提供的青俊人才社區。（取材自中國日報）

北京大學政府管理學院教授馬亮表示，對於應屆大學生來講，跨城求職時最大的一個開支就是住宿支出，這些相關補貼或免費住宿政策，對於大學生來說是雪中送炭。

企業求才若渴，畢業生也努力試圖找到合適的工作。廣州招聘會16日登場，現場提供5萬多個職位，吸引近12萬名學生參加，不少大學生在社交平台分享心得，表示現場人多擠迫，合適職位屈指可數。有人抱怨保安大喊「不許停留」，她連企業攤位名字都沒看清就被擠著往前走，稱招聘會「根本不招人」；也有人說準備了30份簡歷只投出3份，一個攤位排隊要30分鐘，與負責人交談僅1分鐘，「公司是好公司，但都與我絕緣」。