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武漢、廣東 紛推AI、機器人產業發展方案

記者潘維庭／綜合報導
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武漢與廣東10日公布對人工智慧與機器人產業的發展方案。圖為「楚才系列」人形機器人日前於湖北亮相。（新華社）
武漢與廣東10日公布對人工智慧與機器人產業的發展方案。圖為「楚才系列」人形機器人日前於湖北亮相。（新華社）

中國地方政府陸續公布人工智慧、機器人產業的發展方案。武漢市政府10日召開記者會，發布《武漢市2025年人工智能產業發展行動方案》，提出今年將重點推動大模型向智能體（AI代理）演進；廣東省人民政府辦公廳則是印發「推動人工智能與機器人產業創新發展若干政策措施」，提到支持企業整合人工智慧與機器人產業鏈。

長江商報指，武漢市政府也同時重點推動AI+機器人、AI+汽車、AI+PC/服務器、AI+手機、AI+眼鏡五大應用落地。在算力方面，加快武漢市8家智算中心和2家超算中心建設。今年以來，在AI大模型的帶動下，武漢市智能算力平均利用率上漲近20個百分點。

稍早，武漢發布「人工智能十條」；另針對產業發展中的應用、落地、協同難等痛點，又制定了《武漢市2025年人工智能產業發展行動方案》。

報導提到，武漢此次《行動方案》以「用數據、建場景」為主線，深入實施「人工智能+」行動，全面推動人工智慧賦能千行百業。到2025年底，武漢計畫實現多項關鍵目標：建設20個垂直行業大模型及其應用；推動人形機器人產業化；推動人工智慧突破性產品的研發與應用，使中國人工智慧創新應用先導區建設取得顯著進展。

至於廣東省人民政府辦公廳10日印發的《廣東省推動人工智能與機器人產業創新發展若干政策措施》通知。第一財經報導，該通知也提出支持關鍵核心技術突破。支持企業、高等院校、科研院所等各類創新主體開展聯合研究。

同時，廣東省該通知也提到，圍繞人工智慧與機器人產業鏈上下游，組建產業創新聯盟，加快構建全過程創新鏈；另外，還組織實施省重點領域研發計畫「新一代人工智能」、「智能機器人」等旗艦項目、重大專項，在人工智慧與機器人領域，部署一批研究任務。

廣東省也表示，將對科技重大專項，符合省級配套條件的人工智慧與機器人領域重點項目，省財政按規定給予配套獎勵。其中，單個項目省級配套金額逾1億元（含）人民幣的，按「一事一議」方式研究給予支持。

武漢與廣東公布對人工智慧與機器人產業的發展方案。圖為「楚才系列」人形機器人日前於...
武漢與廣東公布對人工智慧與機器人產業的發展方案。圖為「楚才系列」人形機器人日前於湖北亮相。 （新華社）

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