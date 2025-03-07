成都機器狗接入DeepSeek 「鹿舟」上崗巡田了

機器狗正在進行測試。(取材自封面新聞)

成都市新都區軍屯鎮一個智能大棚裡，工作人員5日打開電腦輸入了指令，旁邊一台約60cm高、60cm長，頭頂帶有一個攝像頭的機器狗「鹿舟」啟動前往田間道路，按照規定路線進行「巡邏」。這台看似呆萌又充滿「智慧」的機器狗，是今年初，由西南交通大學教授團隊和成都本土一公司聯合研發。該公司負責人巫元慶介紹，目前機器狗正在測試研發階段，同時DeepSeek 已完成部署，將根據實際需求不斷完善和改進，未來可用於巡田監測農作物等工作。

封面新聞報導，該智能大棚面積約900平方米，由數米高鋼架支撐。棚頂上的顯示器顯示著土壤溫度、土壤濕度、二氧化碳濃度、室內溫度、室內濕度等數據，同時還配備有自動灌溉、自動補光、自動排氣等設備，一旁大屏幕顯示智慧農業大數據平台，裡面可以查看蟲情、土壤、農作物生長等情況，是一個標準的現代農業科技綜合應用場景。

機器狗正在進行測試。(取材自封面新聞)

為何讓機器狗在這裡測試？巫元慶介紹，機器狗是現代農業科技綜合應用場景元素之一，它代替了大量人工巡查任務，採集實時數據傳輸到雲端，並與植保無人機、施肥機等設備形成精準作業閉環，為智慧農業提供全天候無人解決方案。

他說，想要實現自動巡邏，首先對應用場景進行掃描制圖，再由人工操作「帶著」機器狗按照設定的路線走一遍，之後機器狗就會按照設定路線進行巡邏，後期再通過調試和測試，通過配備的雷達來實現避障功能。同時，車頂配有攝像頭，可以實時監控農作物情況。

別看這台機器狗個頭不大，全身從上到下裝備都是高科技，它搭載了多線程激光雷達、360度高清攝像頭、紅外線系統、GPS衛星定位等，充滿電可以跑八個小時。