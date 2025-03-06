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余承東「出2張大牌」 官宣問界M9、M8上市時間

中國新聞組／北京6日電
余承東手握一把牌，首先打出了一張9。（取材自快科技）
余承東手握一把牌，首先打出了一張9。（取材自快科技）

華為余承東日前發布視頻，稱自己要出牌了，牌還挺大。視頻裡，余承東手握一把牌，首先打出了一張9，很明顯，這就是將於本月上市的2025款問界M9；隨後他又甩出了一張8，對應的就是全新問界M8，據悉該車將於4月份上市，定位家庭全能車王。

綜合快科技、每日經濟新聞報導，除了問界的8和9，余承東手中還有多張沒打出來的牌，根據此前網上曝光的鴻蒙智行新車規畫，預計會有尊界S800、全新的問界M7、享界S9旅行版、智界R9等多款重磅新車；也不排除會涉足15-20萬元（人民幣，下同，約2-2.7萬美元）價位，日前華為終端和上汽已經簽約，據網傳消息，雙方合作的車型定位區間為15-25萬元，主打親民。

華為鴻蒙智行問界M8定位為「家庭智慧旗艦SUV」。根據工信部申報信息，問界M8的外觀延續了家族式設計，提供5座和6座兩種布局。2025款問界M9已開啟預訂，預售價47.8萬元（約6.6萬美元）起。

另一方面，即將推出的問界M8還沒正式亮相，商標爭奪戰早已悄然打響。天眼查知識產權信息顯示，鴻蒙智行問界M8已被搶註為商標，山東一生活用品公司於2023年申請註冊一枚「問界M8」商標，國際分類為醫藥，目前該商標已成功註冊。

此外，賽力斯汽車公司也在積極布局與「問界」品牌相關的商標註冊工作。據天眼查數據顯示，賽力斯已申請註冊了包括「問界智享」、「問界延保」以及「問界二手車」在內的多個商標，國際分類涵蓋了建築修理、材料加工、通訊服務等多個領域。部分商標仍處於等待實質審查的階段。

余承東甩出了8和9。（取材自快科技）
余承東甩出了8和9。（取材自快科技）
SUV鴻蒙智行問界M9 2025款開啟預訂。（取材自微博）
SUV鴻蒙智行問界M9 2025款開啟預訂。（取材自微博）
家庭智慧旗艦SUV鴻蒙智行問界M8。（取材自微博）
家庭智慧旗艦SUV鴻蒙智行問界M8。（取材自微博）

華為 二手車 SUV

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