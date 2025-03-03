「帶火尾巴」畫破天空 黑龍江現UFO？ 目擊者：不吉利事兆

天空現不明飛行物。（極目新聞／受訪者供圖）

一個拖著長尾的不明飛行物（UFO ）2日突現夜空，黑龍江雙鴨山多名居民目擊，在網上引起熱烈討論。極目新聞報導，當地多個部門均表示，暫不了解相關情況。有目擊者稱，看到的時候還以為是流星，也有人推斷是再入大氣層燃燒的航天器殘骸，還有人說是「火流星」、「出現這種拖尾彗星，這是一種不吉利事兆」。

家住雙鴨山市市區的劉先生表示，2日0時2分許，他正躺在床上，突然看到窗外亮了起來，於是便起床查看。「一個鋥亮的紅色東西，比星星亮，後面有帶著火的尾巴，畫破天空，大概持續了十多秒。」劉先生稱，當時並未聽到異響，此前在當地也沒有看到過類似景象。

另一位目擊者稱，2日淩晨0時6分許，當時他坐在車上，忽然就看到類似流星的不明飛行物從天空畫過，「在東方天空，感覺離地平線不是很高，看著是橙色。」

據報導，一位集賢縣的網友也表示，2日0時02分許，看到了一個類似流星的不明飛行物從西往東飛，「速度非常快，很亮」。上述幾位目擊者均表示，他們也不清楚，半夜看到的到底是什麽何物。

雙鴨山市12345市民熱線，接線人員表示，還沒有市民反映此事件，暫無法掌握相關情況。雙鴨山市應急管理局的工作人員也表示，暫不清楚相關情況。