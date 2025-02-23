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北漂10年當程序員 男返紹興老家變「單王」 3年賺70萬

中國新聞組╱北京23日電
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41歲的張熹曾是北京一名程序員，為家人結束10年北漂，回到浙江開起網約車；圖為他接機後，把乘客送回家。(取材自潮新聞)
41歲的張熹曾是北京一名程序員，為家人結束10年北漂，回到浙江開起網約車；圖為他接機後，把乘客送回家。(取材自潮新聞)

41歲的張熹曾是北京一名程序員，為家人結束10年北漂，辭職回到浙江紹興老家，一度失業又失意的他為家計開網約車；經過不斷努力，他3年賺近70萬人民幣(約9.7萬美元)，不僅躍登攜程「單王」，還獲頒「城市王者」獎。在一次次起落中，他用自己的人生「算法」，學會向現實妥協、抗爭，找到生活最優解。

潮新聞報導，張熹是杭州數十萬網約車司機之一，分數拿到攜程平台年度第一，同行都稱他「單王」。「習慣了一邊等乘客航班落地，一邊在車裡瞇會兒。」張熹說，這也是他過去兩三年來的衝榜日常：每天刷看積分、翻訂單，在接送乘客中，看到晝夜更叠。

根據攜程平台規則，要成為「單王」並不只是接單多，而是要通過一套嚴格考評。過去一年，張熹成為杭州3000多名機場專線司機中唯一的「單王」，獲攜程授予「城市王者」獎牌。

張熹忙的時候一天接了十多單，為了省出時間睡覺，只吃泡麵、麵包、香腸，這樣不用考慮吃什麽菜、去哪裡吃或者等上菜。

家庭是張熹的最大牽掛，據報導，張熹原本是北京的一名程序員，從業十年，2019年女兒上小學，當時35歲的張熹毅然結束北漂回到紹興老家，一度失業。為生活他轉行當起「網約車司機」，父母極力反對，認為「程序員去當網約車司機不體面」、「這麽多年書白讀了」，張熹也動搖過，但在妻子鼓勵下決定一試。

「當司機，相當於推倒、重建生活。」張熹說，「最難的時候是剛入行，為了提高分數，每天有搶不完的單，跑不完的車。」這樣狀態維持了三個月，他終於拿到了平台總分第一。後來因汽車刮擦送修，他又掉出「第一」，這個經歷讓張熹學會時間規畫。

張熹說，他慢慢學會在被推倒的生活中重新站起，試著向現實妥協一部分，也堅持一部分，用自己的人生算法，取得最大平衡值，找到生活最優解，「還清房貸、車貸，如果還有餘力，等兒女長大了，給他們每人買一套房。」

41歲的張熹說，現在能帶妻子聽一場演唱會就滿足了。 張熹給自己設定「再拚五年」。

張熹開網約車躍登攜程平台「單王」，還獲頒「城市王者」獎。(取材自潮新聞)
張熹開網約車躍登攜程平台「單王」，還獲頒「城市王者」獎。(取材自潮新聞)

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