林毅夫看好中國今年經濟：有望跨過高收入國門檻

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，今年中國經濟總體來講會比2024年好，且若中國今年實現5%或更高的經濟成長，人均GDP有望跨入高收入國家門檻。圖為林毅夫2023年出席博鰲亞洲論壇資料照片。（新華社）

展望中國今年經濟情勢，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫接受官媒專訪時表示，今年中國經濟總體來講會比2024年好。他還提到，若中國今年實現5%或更高的經濟成長，人均GDP有望跨入高收入國家門檻。

中國去年國內生產毛額（GDP）年增5%，但仍無法擺脫內需疲軟、通縮困境，房地產 危機也仍是一大挑戰。

中新社旗下欄目「三里河工作室」16日刊登林毅夫專訪。林毅夫指出，去年中國經濟發展呈現「前高、中低、後揚」，「後揚」是指在去年9月份中央推出一系列政策後，經濟出現明顯復甦。目前最重要的任務就是把去年9月以來宣布的政策措施落實。今年的經濟情況會延續「後揚」階段，繼續復甦，「相信今年的經濟狀況總體來講會比2024年好」。

他也提到，中國正面臨外部挑戰和內部結構調整、新舊動能轉換過程中的各種挑戰，但他認為，總體經濟機會仍多於挑戰。

林毅夫表示，近期當局推出的宏觀政策，不管是貨幣政策或財政政策，主要是針對經濟週期波動，「是短期的、階段性的」，並不意味著長期政策轉向，並稱中國未來的發展「主要靠有效市場、有為政府的共同作用」，調動企業家的積極性。

林毅夫指出，從去年數據來看，以全年平均匯率 計算，中國人均GDP已達1萬3445美元，而目前世界銀行高收入國家門檻是1萬4005美元，中國與之僅相差4%。若中國今年實現5%或更高的經濟成長，就應該能夠跨越這個門檻。

林毅夫還就地方債問題表示，中國在推行逆週期財政政策時，實際上主要由地方政府經投資 平台舉債來進行基礎建設投資。特別是2008年全球金融危機以來，全球貿易成長速度放緩，對中國出口形成衝擊。「為因應外部衝擊，中國持續推行積極的財政政策，這些政策都要地方政府配套，成為地方政府隱性債務增加的重要原因。」

他接著說，解決問題需要改革。逆週期措施的資金來源，主要應該來自中央財政。針對當前的情形，中央也做了不少改革，例如由中央政府發專案債，由中央政府代替地方政府發債等。地方政府債務減輕，就能夠發揮更多作用。