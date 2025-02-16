河南套圈大獎瑪莎拉蒂被套中 山東男花了2000元、3小時

套中瑪莎拉蒂的王先生。（取材自九派新聞）

河南 商丘一名套圈攤主以一輛價值170萬元（人民幣，下同，約23.6萬美元）的瑪莎拉蒂一年使用權當獎品，引發網友熱議。一名來自山東濱州的王先生還特地驅車趕到攤位，買了2000元的圈，花了近三個小時，終於成功套中瑪莎拉蒂。

綜合九派新聞、大象新聞報導，這個套圈攤位位於河南商丘柘城縣，攤主將一輛瑪莎拉蒂「總裁」（Quattroporte）二手車的一年使用權，當作套圈大獎。攤主規定，30元可買40個圈，50元可買80個圈，套中車上擺件三次可獲得一年使用權。活動吸引大批人潮上門，攤主說每天有三、四百人來挑戰。

山東濱州的王先生聽聞此事，與住在河南的朋友確認攤主仍在擺攤後，就從濱州驅車趕到商丘，花了2000元買圈，花了近三個小時成功套中三次瑪莎拉蒂。王先生說，扔了近8000個圈，中間沒怎麼休息，「現在手還有點痠」。

王先生說，他喜歡打籃球、投三分球很準，也經常玩套圈，「過年時我花150元套中了六隻大鵝」；他也分享套圈技巧，「我習慣利用胳膊和腰部的發力推圈，但有些人可能習慣甩圈或者搶圈」。不過他說，這次能套中主要是運氣好，「攤主送了我們很多圈，還讓我們嘗試套了很多其他物件」。

王先生表示，因為將車取下工程量較大，他可能會跟攤主商量，將車輛一年的使用權換成現金。

價值170萬瑪莎拉蒂。（視頻截圖）

事實上，早前也有網路專業玩套圈的博主「圈王」虎哥來挑戰這輛瑪莎拉蒂套圈，但他花了8500元、套了10小時都未中，還拉傷胳膊，當時他說，「感覺神仙來了都得花200塊錢哭著走」。

網路上也有人質疑攤主真有財力能拿出豪車當獎品嗎？對此，有其他攤主透露，春節 期間套圈攤位日均收入可達五、六千元，尤其是初一到初六生意最旺，微信 收款每日超200筆，「像這個攤主拿二手瑪莎拉蒂來當獎品擺攤套圈的，他肯定不會賠本的」。