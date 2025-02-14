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安徽44歲婦懷第7胎、還想生老8 自稱普通家庭 網友調侃

中國新聞組／北京14日電
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魏女士（右二）一家合照。（視頻截圖／圖來自魏女士抖音帳號）
魏女士（右二）一家合照。（視頻截圖／圖來自魏女士抖音帳號）

安徽一名44歲六娃寶媽，現正懷第七胎，她說，如果生完第七個孩子後狀態依然良好，她還會考慮繼續生育第八個孩子。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，當事寶媽魏女士表示，生這麼多孩子一方面是看到當前社會的生育率低，另外一方面是自己非常喜歡孩子，享受養育孩子的過程。至於外界認為的養孩子壓力大，魏女士表示，自己也是普通家庭，「窮有窮養，富有富養」。

魏女士表示，她目前已經生下六個孩子，四個女兒兩個兒子，老大今年19歲，已經上大一，老二（女兒）在讀小學六年級，老三（女兒）在讀小學四年級，老四、老五（均為兒子）在讀幼兒園，最小女兒才九個月。如今，魏女士已經懷上第七胎，預產期在今年9月份。

魏女士會拍攝一些孩子的視頻在社交媒體上，一些網友有時候會調侃她，養這麼多孩子是不是家裡有礦？魏女士稱，自己是一般家庭，也有在工作。

魏女士稱，幾個孩子都是自己以及孩子爺爺奶奶照顧，坐月子時一些親戚也會來幫忙，上面的孩子大了之後也可以照顧下面的弟弟妹妹，自己沒有細算一個月養孩子要花多少錢。「窮有窮養，富有富養。房子也不用多大，大女兒上大學，她平時都是在學校，二女兒三女兒一個房間，然後爺爺奶奶他們帶著一兩個孩子，然後我們帶著孩子四個房間就夠了。因為平時上學都是校服，家裡面都是家常便飯，這些基本生活養孩子只能是這樣。」

魏女士稱，幾個孩子平日相處比較融洽，但由於年齡段不一樣，在關於孩子的教育上，她也要花費一番精力，她不會刻意強調他們的學習成績，而是根據每個孩子不同的身心特點加以引導。

魏女士說，如今自己年紀不小了，孩子的爺爺奶奶也70歲，她考慮如果身體允許的情況下，趕在大女兒大學畢業之前再生一個「老八」。

魏女士。（視頻截圖／圖來自魏女士抖音帳號）
魏女士。（視頻截圖／圖來自魏女士抖音帳號）

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