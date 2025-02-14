中國捐精男大生不再是「質量優等生」 高達8成不達標

某精子庫醫務人員向捐精者提示注意事項。示意圖。（中新社）

「男性精子質量下降」近年成為全球醫學界關注的熱點。中國專家在臨床中發現，這一趨勢正以驚人的速度向年輕群體蔓延，甚至波及本應處於生育黃金期的大學生群體。據統計，全國大學生捐精群體中，有高達70%到80%的精子質量達不到國家供精標準，中國捐精大學生已不再是「精子質量優等生」。

據都市快報橙柿互動報導，近日在浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）診室裡，27歲的小林（化名）就遇到這個情形，精液分析報告顯示，他的精子濃度僅300萬/毫升（正常值≥1500萬），A級精子（快速前向運動）為0%，B級精子（慢速前向運動）僅剩2到3%，畸形率高達98%。這意味著，他的生育力已逼近「懸崖邊緣」。

小林從事夜店管理工作，他的生物鐘與常人完全顛倒：凌晨下班成常態，睡前必刷短視頻「放鬆」，日均睡眠不足，白天靠香菸提神，每周3到4次陪客戶飲酒，烈酒攝入量超標，工作期間持續久坐，幾乎很少走動。「總覺得年輕就是資本，直到備孕無果才慌了」，小林說，此前與妻子未避孕從未「中招」，總歸咎於「緣分未到」，沒想到是自己的身體已亮起多重紅燈。

「現在改善還來得及，若持續透支，輔助生殖都可能無法挽救。」浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）生殖醫學科陳望強主任中醫師陳望強表示，夜間藍光抑制褪黑素分泌，導致睪丸抗氧化能力下降；酒精直接毒害生精細胞；久坐引發的盆腔淤血，如同給睪丸「持續蒸桑拿」。

小林決定辭職休養，經半年治療（調整生活方式+中西醫結合治療），精子濃度回升至1400萬/毫升，最終成功生育。

「全國大學生捐精群體中，70%到80%的精子質量達不到國家供精標準。」陳望強拋出的數據令人心驚。作為精子庫主要供體來源的大學生群體，本應是「精子質量優等生」，但現實卻顛覆了傳統認知。

臨床觀察顯示，年輕男性精子質量呈現「雙降一升」特徵：精子濃度、活力顯著下降，畸形率持續攀升。過去以30到40歲男性為主的不育門診，如今擠滿了25到28歲的新婚夫婦。而 精索靜脈曲張、前列腺炎等「男科疾病」在青年中發病率激增，久坐程序員、電競從業者、夜班工作者已成高危群體。

陳望強開出「處方」。一，守住睡眠底線：保證23點前入睡，深睡眠時段（0至3點）避免藍光刺激；二，動態打破久坐：每45分鐘起身活動，推薦爬樓梯（坐電梯下樓，步行上樓）或原地慢跑，每日20分鐘即可改善盆腔循環；三，體重管理要趁早：青春期肥胖者需優先減重 ，BMI建議控制在18.5至24，才有機會贏得這場精子質量保衛戰。