太巧？江西又見1人獨得2.5億福彩 51注頭獎來自1站點

江西福彩同一站點接連開出人民幣2.54億元大獎，同樣一人獨得，引發關注。(取材自今日頭條)

江西省福利 彩券發行中心8日發布公告，中國福利彩券快樂8遊戲第2025028期開獎，當期江西省贛州市中出選十玩法「選十中十」獎等51注，中獎彩券共3張，由一人獨得，獎金合計2億5405萬1400元(人民幣，下同，約3495萬美元)。許多網友留言，「太令人羨慕了，我要是中了500萬就好了。」

界面新聞報導，彩券中獎者已在江西省福利彩券發行中心完成兌獎，繳納個人所得稅5081萬0280元。根據中國福利彩券官網，這批51注頭獎出自江西贛州經開區同一個站點。

新聞一出，立即躍上百度 和微博 熱搜第一名。

2023年12月，也曾有一彩民在江西南昌買近5萬單注「快樂8」彩票，中2.2億餘元。巨獎的頻繁出現，在彩票市場引發關注。

從社交媒體平台的評論來看，網友們對此看法不一，有網友表達羨慕，渴望自己也能如此幸運，更有大量網友對這種一人獨中巨額獎金的情況表示質疑。有人猜測購買行為的合理性，甚至懷疑背後存在組織行為或其他問題。不過，也有理性聲音呼籲公眾要相信彩票發行機制的公正性和規範性。