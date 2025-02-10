太巧？江西又見1人獨得2.5億福彩 51注頭獎來自1站點
江西省福利彩券發行中心8日發布公告，中國福利彩券快樂8遊戲第2025028期開獎，當期江西省贛州市中出選十玩法「選十中十」獎等51注，中獎彩券共3張，由一人獨得，獎金合計2億5405萬1400元(人民幣，下同，約3495萬美元)。許多網友留言，「太令人羨慕了，我要是中了500萬就好了。」
界面新聞報導，彩券中獎者已在江西省福利彩券發行中心完成兌獎，繳納個人所得稅5081萬0280元。根據中國福利彩券官網，這批51注頭獎出自江西贛州經開區同一個站點。
2023年12月，也曾有一彩民在江西南昌買近5萬單注「快樂8」彩票，中2.2億餘元。巨獎的頻繁出現，在彩票市場引發關注。
從社交媒體平台的評論來看，網友們對此看法不一，有網友表達羨慕，渴望自己也能如此幸運，更有大量網友對這種一人獨中巨額獎金的情況表示質疑。有人猜測購買行為的合理性，甚至懷疑背後存在組織行為或其他問題。不過，也有理性聲音呼籲公眾要相信彩票發行機制的公正性和規範性。
許多網友紛紛用陰謀論來揣測「又是江西？又是兩個億？別可著江西這一個地方使勁薅福彩啊」、「這不可能是一個人中的，這是應該是組織行為，地方需要資金，沒辦法！」、「嘿嘿~巧了！上次2023年12月也是在江西，玩的也是『快樂8』，一人買了5萬注2元同號彩票，中獎2.2億。由於單注中獎金額不到1萬元，甚至都不用繳稅」、「5萬注，是不是開發這個玩法的程式設計師買的，不然誰會白白打5萬注彩票？」
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