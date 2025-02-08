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好有緣…湖南雙胞胎姊妹訂婚雙胞胎兄弟 網：別上錯床

中國新聞組／北京8日電
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訂婚宴現場。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
訂婚宴現場。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

近日，湖南郴州一段雙胞胎姊妹與雙胞胎兄弟同天訂婚的視頻，引來關注。視頻拍攝者李女士說，兩對新人都是00後，她是女孩的乾媽，男孩的表嫂，同樣也是雙方的媒人，「兩個女孩是18歲，預計今年底或明年年初辦婚禮」。相關消息衝上微博熱搜，有網友點讚，稱這是「特別的緣分」，但18歲應該先去上學，也有網友叮嚀「DNA也分別不了娃是誰的，別上錯床了」。

據封面新聞報導，這段視頻是李女士於2月5日放上網路，李女士稱，這是自己的雙胞胎乾女兒和雙胞胎表弟舉辦訂婚宴。視頻中，兩對情侶身穿同樣的衣服，長相也高度相似，4人滿臉笑容地舉行了訂婚儀式。

李女士說，去年年初，在她的介紹下，雙胞胎兄弟曾小宇和曾小磊到衡陽，見到了雙胞胎姊妹鄧嘉和鄧玲，兩對情侶開始交往，雙方已戀愛一年，「有很好的感情基礎，很相親相愛，男孩也很會照顧女孩」。

李女士稱，因為女方尚未滿20歲，所以計畫今年底或明年初先舉辦婚禮，「這種雙胞胎嫁給雙胞胎，需要多大的緣分哦，你看全國這種都沒有幾對的」；男女雙方對這樁婚事都很滿意，「特別是男方父母非常高興，女方父母這一次就嫁兩個女兒出去，還是很不捨的」。

當事人也稱，4個人在一起很幸福，不會有矛盾。

李女士的視頻在社交平台引發廣泛關注，不少網友對兩對「親上加親」的情侶表示祝福，也有網友稱「不到20歲辦婚禮是否合法」，認為這兩對新人的年紀該以學業為重。

郴州市民政局，工作人員回應稱，法定結婚年齡男方需年滿22歲，女方需年滿20歲，「但是辦婚宴是沒有限制的」。

毫達（四川）律師事務所律師孫順發也表示，只有領證結婚才具有法律效力，而訂婚宴或者舉辦婚禮屬於地方風俗習慣，沒有上升到法律條款，不具有法律效力，法律上也沒有禁止的相關規定，領取結婚證則需要達到法定年齡。

也有不少網友把關注焦點放在「長得這麼像，會不會有時認錯人？」，「就不怕走錯門，洞錯房」，「別上錯床了」；有網友則認為「不用擔心爬錯床，DNA也分別不了娃是誰的」。

DNA 微博

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