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山東樂園1招將驢變斑馬 網友舉「鼠頭鴨脖」為例：不奇怪

中國新聞組／綜合報導
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山東淄博牛山遊樂園用驢充當斑馬。（大皖新聞）
山東淄博牛山遊樂園用驢充當斑馬。（大皖新聞）

一名網友日前到山東淄博牛山遊樂園裡遊玩，見園中一隻斑馬怎麼看都像驢，拍視頻放上網後引發熱議。樂園工作人員後來證實這隻「斑馬」確實是驢，因為淄博當地動物園曾推出「熊貓狗」暴紅，老闆就自己弄著玩把驢畫成斑馬模樣，藉此效仿宣傳引流。不少網友認為染料會影響動物健康，也有人調侃稱，動物園此舉已經見怪不怪了，「還有鼠頭鴨脖呢」。

大皖新聞報導，近日在某短視頻平台上，一個名為「淄博牛山遊樂園」的帳號曾接連發布視頻稱「斑馬落戶牛山遊樂園」，但視頻中的「斑馬」體型與驢較為接近，身上條紋也有明顯的人工痕跡。視頻發布後，引發熱議，有網民認為，該「斑馬」看起來更像是驢，身上條紋是黏貼的膠帶或染色。

景區一名工作人員回應稱，經與牛山遊樂園負責人核實確認，確實是用驢畫成斑馬的樣子，現場也寫了是驢，「是老闆自己弄著玩的」。

該工作人員稱，之前淄博當地動物園曾將狗化妝成熊貓的樣子走紅，此舉是效仿這一做法進行宣傳引流，雖然關注度頗高，但實際是看視頻的人多，真正來園內的人少。

園方回應再度引發熱議，不少網友批評遊樂園為了流量出奇招，「雖然園方精心設計和包裝，驢變斑馬，但是群眾的眼睛是雪亮的。哪有不透風的牆？」「有一種粗製濫造的感覺」，還有不少人也關心動物健康，呼籲「塗在驢身上的顏料請使用無毒無害的」，更有人調侃「按照這個思路，可以拿雞當鳳凰」、「下次你們動物園的老闆員工都可以在裡邊演猴子」、「見怪不怪了，還有鼠頭鴨脖呢」。

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