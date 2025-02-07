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中國第一代核潛艇總工程師黃旭華逝世 享年99歲

記者廖士鋒／即時報導
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中國第一代核潛艇總工程師黃旭華逝世，圖為1974年服役的長征一號核潛艦，這是中國首艘核潛艇，現在停泊於山東省青島市的中共海軍博物館展覽。（記者廖士鋒／攝影）
中國第一代核潛艇總工程師黃旭華逝世，圖為1974年服役的長征一號核潛艦，這是中國首艘核潛艇，現在停泊於山東省青島市的中共海軍博物館展覽。（記者廖士鋒／攝影）

據中國船舶集團消息，中國第一代核潛艇工程總設計師，中國船舶集團有限公司第719研究所原所長、黨委書記（代理）、名譽所長黃旭華，因病醫治無效，於2025年2月6日20時30分在湖北武漢逝世，享年99歲。

該集團也刊出黃旭華生平介紹，文章指黃旭華1926年3月12日出生於廣東省汕尾市（原海豐縣），祖籍廣東省揭陽市，1945到1949年就讀於國立交通大學造船工程系，1949年4月加入中國共產黨，是中國核潛艇事業的開拓者和奠基者之一。

黃旭華1958年，因「政治素質過硬、專業技術精湛」，被秘召進北京，從此隱姓埋名、默默耕耘，30年人間蒸發，文章指他「將滿腔熱血和智慧付諸中國核潛艇事業，與第一代核潛艇研製人員一道白手起家、潛心鑽研，攻堅克難、砥礪奮進，鑄就深海利劍，實現了毛主席『核潛艇，一萬年也要搞出來』的偉大誓言」。

文章強調，黃旭華與第一代核潛艇其他總師等密切協作，帶領科研團隊克服重重困難，共同攻克了核潛艇研製的七大關鍵技術—史稱「七朵金花」。1974年，中國核潛艇首艇交付部隊使用時，他總結提煉出「自力更生、艱苦奮鬥、大力協同、無私奉獻」的核潛艇精神。

此外1988年中國核潛艇首次進行極限深潛試驗。作為核潛艇總設計師，黃旭華親自上艇坐鎮，隨艇下潛至極限深度，開創了世界核潛艇總設計師親自參加極限深潛試驗的先例。黃旭華2017年至2020年，三度被中共總書記習近平親授國家級重大獎勵，並作為代表發言。

目前，中國早期的核潛艇都已退役，部分停泊在青島的海軍博物館，包含1966年服役的長城200號常規潛艇、1974年服役的長征一號核潛艦，這兩艘是早期解放軍研製發射水下彈道飛彈的重要成果，不過台灣、香港與外國媒體進入參觀並不容易。

1974年8月1日，在解放軍成立47年之際，其第一艘核潛艇正式編入海軍戰艦序列，被命名為「長征一號」。當時中共中央軍委副主席葉劍英感嘆，「核潛艇搞出來了，人民感謝你們」。在此前1970年12月26日，中國第一艘魚雷攻擊性核潛艇下水，核潛艇進入首航試航。

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