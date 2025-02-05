我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

冰雪旅遊火爆 哈爾濱機場客貨量增長破紀錄

中國新聞組／北京5日電
哈爾濱大街人潮 哈爾濱將在2月7日舉辦第九屆亞冬會，在春節與冰雪季和亞冬會助力下，哈爾濱遊客大增。圖為中央大街的人潮。（新華社）
哈爾濱大街人潮 哈爾濱將在2月7日舉辦第九屆亞冬會，在春節與冰雪季和亞冬會助力下，哈爾濱遊客大增。圖為中央大街的人潮。（新華社）

哈爾濱機場3日發布消息說，今年1月份，哈爾濱機場共保障了航班起降16848架次，完成旅客吞吐量268.7萬人次、貨郵吞吐量1.69萬噸，同比分別增長13.0%、17.1%、16.5%，均打破紀錄。

中新社報導，進入冰雪季以來，哈爾濱冰雪旅遊異常火爆。隨著春節假期的到來，旅遊、探親、務工、學生流高度疊加，哈爾濱機場1月份日均客流持續保持8.6萬人次以上高位運行，先後9次打破紀錄。1月25日旅客量達95166人次，創單日歷史新高，進出港航班客座率超過90%，從北京、上海、廣州、深圳等城市飛往哈爾濱部分航班出現一票難求。

為滿足民眾出行需求，哈爾濱機場加大對北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶等城市運力投放力度，同時積極協調航空公司在北京、上海、廣州、深圳等主要城市投入B787、A330、A350寬體機運營。

國際航線方面，哈爾濱機場在穩定運營中國哈爾濱至俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴）、哈巴羅夫斯克（伯力）、伊爾庫茨克、雅庫茨克、南薩哈林斯克、克拉斯諾亞爾斯克、布拉戈維申斯克以及日本東京、大阪、新潟，韓國首爾等國際航線的基礎上，新增哈爾濱—曼谷、哈爾濱—昆明—曼谷、哈爾濱—浦東—金邊、哈爾濱—福州—曼谷等國際航線，加密中國哈爾濱至韓國首爾和日本東京等城市的航班。

至此，哈爾濱機場運營的國際客運航線達16條，每周計畫執飛航班80班。據統計，今年1月份，哈爾濱機場已服務國際地區旅客達6.7萬餘人次，較去年同期增長84.4%。

日本 春節 俄羅斯

上一則

港公務員福利5年飆65% 房屋津貼翻倍 學者：過於慷慨

下一則

中2024年服務貿易規模 首破1兆美元

延伸閱讀

谷愛凌宣布因傷退出哈爾濱亞冬會

谷愛凌宣布因傷退出哈爾濱亞冬會
新聞評論／中迎貿易戰 靠「外貿10城」吃定心丸

新聞評論／中迎貿易戰 靠「外貿10城」吃定心丸
需小兩會先討論...上海、福建團客赴台旅遊再添變數

需小兩會先討論...上海、福建團客赴台旅遊再添變數
拒上海團入境台灣 陸委會：因上海台辦阻撓台商回台

拒上海團入境台灣 陸委會：因上海台辦阻撓台商回台

熱門新聞

大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到