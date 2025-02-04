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趙本山重出江湖 頭排票價1400元 紐約觀眾為何說值？

中國新聞組／北京4日電
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趙本山攜手遼寧民間藝術團在美展開巡演。(視頻截圖)
趙本山攜手遼寧民間藝術團在美展開巡演。(視頻截圖)

退居幕後十多年的中國著名表演藝術家趙本山在美國重出江湖！近日他攜手遼寧民間藝術團展開巡演，首站在紐約演出。趙本山身穿經典服裝，和徒弟宋小寶、海燕等共同演繹經典小品「相親3」，還親自獻唱、帶來脫口秀表演，雖然第一排票價高達1400美元，依舊吸引滿滿觀眾朝聖，直呼「他值這個價！」

來源：華爾街電視

綜合紅星新聞、潮新聞等媒體報導，67歲的趙本山在「歡天喜地中國年」全球巡演首站紐約重回舞台，滿頭白髮的他穿著藍色馬掛，看起來相當精神，第一句話就是「我十幾年沒有登台演出了，今年來到紐約，給大家表演節目！」

當天趙本山與徒弟宋小寶、海燕等共同演出小品「相親3」，還親自獻唱「孝敬爹和媽」、拉二胡、表演脫口秀，誠意滿滿。有報導稱，趙本山在台上表示，主辦方把門票價格訂得太高了，他覺得不好意思，有愧於觀眾，特意增加約40分鐘的表演時間，以回饋觀眾的熱情支持。

當天演出舞台布置充滿中國風，嘉賓陣容強大，王小利、宋曉峰、程野等一眾喜劇演員亮相。教科書等級的表演讓現場笑聲不斷、掌聲雷動，觀眾感嘆「趙本山的喜劇還是那個味兒！」「還是厲害，一出場全拿下。」

趙本山被譽為「中國小品之王」，以幽默的對話、接地氣的生活細節和深刻的社會諷刺著稱...
趙本山被譽為「中國小品之王」，以幽默的對話、接地氣的生活細節和深刻的社會諷刺著稱。（取材自微博）

趙本山被譽為「中國小品之王」，以幽默的對話、接地氣的生活細節和深刻的社會諷刺著稱...
趙本山被譽為「中國小品之王」，以幽默的對話、接地氣的生活細節和深刻的社會諷刺著稱。（取材自封面新聞）

觀賞演出的網友表示，趙本山在台上說希望大家看得開心，還一直叮囑「要在海外照顧好自己、常回家看看」，讓許多人在異國他鄉也感受到了濃濃的年味和家的溫暖。

一名到現場觀看演出的網友表示，自己帶了婆婆去看，買的是200美元的票，位置很靠後，基本上看不清台上的人，要看旁邊的大螢幕才能知道現場演出的劇情。但她一點也不後悔，有幾個環節更看哭了。

趙本山被譽為「中國小品之王」，以幽默的對話、接地氣的生活細節和深刻的社會諷刺著稱...
趙本山被譽為「中國小品之王」，以幽默的對話、接地氣的生活細節和深刻的社會諷刺著稱。（取材自微博）

趙本山被譽為「中國小品之王」，以幽默的對話、接地氣的生活細節和深刻的社會諷刺著稱。他曾在央視春晚多次出演經典小品，如「賣拐」、「紅高粱模特隊」等，成為「農民進城」主題的代表人物。2013年1月30日，趙本山宣布退出小品界。這次趙本山在紐約重出江湖，不但勾起一代人的回憶，更有人高喊「明年春晚我要看趙本山！」

趙本山此次巡演票價不低，但仍擋不住觀眾的熱情，他下一站將在加州表演兩場，同樣一票難求，最貴的VIP票甚至被炒到數千美元。

趙本山攜手遼寧民間藝術團在美展開巡演。（取材自微博）
趙本山攜手遼寧民間藝術團在美展開巡演。（取材自微博）

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