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「哪吒2」領跑春節檔 爆棚破17紀錄 有戲院1天排99場

中國新聞組／北京3日電
時隔多年，「哪吒」推出續集「哪吒之魔童鬧海」。（取材自微博）
時隔多年，「哪吒」推出續集「哪吒之魔童鬧海」。（取材自微博）

2025年春節檔票房再創新高，卻上演「一個人的武林」，電影「哪吒之魔童鬧海（下稱哪吒2）」票房突破31億元（人民幣，下同，約4.2億美元），打破中國影史動畫片單日票房等17項紀錄。滿滿的看戲人潮讓民眾「在電影院找到春運的感覺」，有戲院一天排了99場，高峰期5分鐘就有一場，網友笑稱「簡直看到了我的鬧鐘」。電影的火爆人氣還延燒至周邊商品，部分熱門款賣翻，二手交易平台價格翻倍大漲。

來源：YouTube

綜合現代快報、每日經濟新聞等媒體報導，「哪吒2」延續前作的核心主題，除了深化角色成長和情感表達，更在視覺效果上費盡心思。製片人陳暢江表示，「我們不是在摸中國動畫的天花板。我們在摸電影製作特效技術的天花板。」民眾觀影後也普遍給出好評，認為「特效燃爆了」、「劇情流暢」、「值得二刷、三刷」，在豆瓣評分達8.6。

好口碑也帶動票房，截至2日18時44分，「哪吒2」票房已突破31億元，不僅領跑本年度春節檔，還有可能挑戰國產電影票房冠軍寶座。目前為止，「哪吒2」已打破17項票房紀錄，包括中國影史動畫片單日票房、中國影史春節檔動畫片單日票房紀錄等。

在社交平台上，不少網友曬出自己的觀影情形，有影院凌晨1時仍然擠滿了看「哪吒2」的人，甚至有網友曬出，接近凌晨3時散場的場次仍然爆滿，排隊人潮讓網友「在電影院找到了春運的感覺」。河南鶴壁銀興國際影城的排片已從一天88場追加到一天99場，最短5分鐘就有一場。

電影火爆也引發了「谷子經濟」的狂歡，包括潮玩、手辦、立牌等「哪吒2」周邊商品一路熱賣，部分熱門款甚至已經脫銷，甚至在二手交易平台翻倍大漲。

FunCrazy推出的電影亞克力色紙已售數量已超過5000。而官方正版手辦目前眾籌進度也早已超過目標金額10萬元，高達400萬，這意味著已經有近萬人參與了該產品預購。

除此之外，「哪吒2」與泡泡瑪特聯名推出的角色盲盒也受到追捧，多地泡泡瑪特門店相關盲盒已經脫銷，而線上「抽盒」則處於排隊狀態，發貨日期也已排至4月20日之後。

查詢多個二手交易平台可發現，目前該系列盲盒中多個熱門款已出現溢價，其中「端盒」溢價超20%，而「牽手哪吒」與「牽手敖丙」溢價近一倍，隱藏款「敖丙版哪吒」則叫價超過300元。

春節 電影院 春運

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