「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

小五在歷經封城後離開生活了15年的上海，36歲才到加拿大重新開始。圖為他從就讀的漢博學院（Humber College）圖書館往外看出去的景色。（中央社）

疫情 後，許多中國人對國家社會失望，有了「潤」出國的念頭。但是等在他們面前的，往往是寂寞與不便的新環境。一名放下高薪到加拿大 的上海白領說，與預期落差很大，但自己沒有後路，會努力展開新生活。

小五來自山西省運城，在上海讀書、工作了15年，從電話行銷做起，疫情被裁員前，在一家與人工智慧（AI）相關的公司工作，月薪已經有人民幣2.7萬元（下同，約3756美元），年薪15個月。

在他心目中，上海是中國最好的城市，因為這是一個努力就會有回報的地方，不像小城市是「關係型社會」，工作和生活都得靠關係才能過得好。然而，2022年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情上海封城兩個月（有些社區前後更歷經3個月封控）後，上海在他心中已經一落千丈，「儘管在國內也還是最好的」。

封城經歷是小五想「潤」（「潤」字漢語拼音run的諧音，指移民 海外）的導火線。2023年3月，他花了3個月找到工作，已經感到中國就業市場大不如前。當時投了30幾家公司後只有一家國企回應給應聘條件，加上福利補貼後每月約有2萬元，他決定要為離開中國存點錢，目標是50萬元。

小五將出國計畫付諸行動。2023下半年他開始上網研究一些學校的資料，2024年初報名補習班的雅思（IELTS）課程，7月底考完雅思英語後就找仲介代辦，9月拿到學校入學許可，10月底提出辭呈，12月下旬來到加拿大，2025年1月開始上課。

小五算是趕上了加拿大這一波移民寬鬆政策的末班車，去年申請到的學生簽證還附帶畢業後3年的工作簽，為長期留在國外奠定基礎。如今加拿大一直在縮緊移民政策，移民問題也是總理杜魯多（Justin Trudeau）聲望下跌的原因之一。

然而，從上海這樣繁華便利的城市來到加拿大社區式的簡樸生活環境，小五說自己「落差還是挺大的」。他的第一印象是有點冷、不太方便，小超市的商品選擇不是那麼多；宿舍幾乎可用家徒四壁形容，而且燈光晦暗，「進門那一刻，想扭頭就走。」

出國前，他和記者曾相約咖啡館，一杯杯70、80元的精品咖啡請客下來，眉頭都不皺一下。現在花錢得省，也無法再給家裡生活費，去超市買東西都會看價格，「價格是第一位」。

小五出國時已經36歲，人到中年在異鄉重新開始，代價還包括割捨一段近4年的感情。由於對方不願意出國，分手是必然，離開中國前半年，兩人幾乎就不太會分享心事了。

是否對出國決定感到後悔？小五說，很少後悔，更多的感受是難受、不舒服。但他現在會盡量找人說話，隨著課程展開，日子也會變得充實。「加拿大也有好的啊」，他分享自己觀察到此地社會文化的細節、人性化的設計、對殘障者的友好等，都與中國有很多不同。

疫情之後，更多中國人想方設法到海外。他們當中有些是以非法方式「走線」到海外，再尋求庇護。人權組織「保護衛士」引用聯合國難民署數據指出，預計2024年中國尋求庇護者人數達17.6萬餘人，不但創歷史新高，且較疫情前的2019年大增169%。

上海中產則多是以正規的申請留學方式出國，和「走線者」類似的是，多數人的目標都是在海外取得長期居留的身分。小五說，不像有些人是家裡有房產，他已經All in（全部投入），就會逼自己無論如何都要在海外生存下來。