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中國銀行宣布挺AI產業鏈 未來5年將金援1兆

記者陳政錄／綜合報導

為推動、支持AI人工智慧產業鏈，中國國有商業大行中國銀行宣布，未來五年，要為中國AI全產業鏈各類主體提供合計規模不低於規模1兆元（人民幣，下同，約1380億美元）的專案綜合金融支持，服務產業鏈各環節金融需求。

據「中國銀行支持人工智慧產業鏈發展行動方案」，將在未來五年內，為中國AI全產業鏈各類主體提供合計規模不低於1兆元專案綜合金融支持，其中股、債合計不低於3000億元，同時，建立與人工智慧技術創新相適配的專項制度保障。

按照方案，中國銀行將賦能本土科技自立自強，例如透過股、貸、債、保、租等多元化金融工具，賦能智算基礎建設發展；以及，圍繞中國家算力樞紐節點規劃，支援智算中心及配套設施及園區基礎建設。

中國銀行還提到，建立「股權+商行+投行」一體化服務體系，助力關鍵核心技術企業打通資本市場融資渠道，培育產業鏈「獨角獸」和上市企業。

在促進AI場景應用上，中國銀行將建置產業鏈上下游對接平台，打造不同場景下差異化的供應鏈金融服務方案，包括扶持「人工智慧+機器人」、「人工智慧+低空經濟」、「人工智慧+生物製造」、「人工智慧+新材料」等新領域。

財聯社報導，中國銀行發布方案時，中國銀行董事長葛海蛟、中國科技部前副部長李萌、中國移動董事長楊杰、上海人工智慧實驗室主任周伯文，和智譜華章執行長張鵬，以及華為、騰訊、百度、科大訊飛等企業代表正共同出席活動，未來，是否掀起中國銀行業加碼支持數位經濟、AI產業鏈的浪潮值得關注。

中國多次發布政策推動AI發展。去年初，工信部等七部門發布「關於推動未來產業創新發展的實施意見」，明確利用人工智慧、先進運算等技術精準辨識以及培育高潛能未來產業，以利推廣新型工業化；同年7月，工信部等四部門發布AI產業綜合標準化體系建設指南，提出到2026年，AI高品質發展標準體系加速形成。

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