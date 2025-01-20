不容春節網路發文鼓吹不婚不育 網信辦要整治

迎接農曆新年，北京街頭一名工人正為行道樹掛上紅燈籠。（美聯社）

春節將至，中國網信辦再度進行「網路環境整治專項行動」，鎖定挑起對立、醜化春節習俗、AI生成假訊息等問題，鼓吹不婚不生的言論也在這波整治行動的範圍中。

據中央社綜合澎湃新聞、中新網報導，中國網信辦宣布自19日起展開為期1個月的「清朗2025年春節網路環境整治」專項行動，這次重點整治6個方面的問題，分別是「挑起極端對立」、「炮製不實訊息」、「宣揚低俗惡俗」、「鼓吹不良文化」、「違法活動引流」、「侵害消費者權益」。

其中，在「挑起極端對立」中特別強調，不得藉春節晚會、春節檔影視作品或熱門體育賽事活動等話題，挑起互相謾罵、引戰；也不得惡意醜化攻擊春節民風民俗、傳統習慣等活動，借機發表「地域黑」等歧視性內容。

另外，公告中特別強調，不得刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題。

對於不實資訊的整治則強調不得製造、傳播涉公共政策、社會民生、春運等謠言資訊，虛構突發事件的原因、細節、進展等。不得發布「陰謀論」。此外，也不得製作有關家庭倫理、情感糾紛等矛盾衝突的劇情，避免傳遞不良價值觀。

公告中也提到，禁止使用AI工具惡意製造虛假形象，以及與春節相關的社會性話題，借機誤導網友，造成負面影響。

此外，也不得打著春節演出、休閒娛樂等各類名義，發布含有低俗、擦邊等內容的直播、短影音。

中國網信辦要求各地網信部門要結合屬地實際情形，讓實施方案更細緻，第一時間落實並督促進行清理整治，取得實效；平台要成立工作小組加強春節期間值班，切實加強內容審核管理。同時，也將及時公布典型案例查處情況和治理成效，形成有力震懾。